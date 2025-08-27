『結婚指輪物語』第2期、ED主題歌は鬼頭明里
アニメ『結婚指輪物語』第2期がTOKYO MX などで10月4日より放送がスタートすることが決定した。あわせてキービジュアル、主題歌情報が解禁され、OPはSizuk、EDは鬼頭明里が担当する。
【写真】髪型かわいい！鬼頭明里の新たなアー写
オープニング主題歌は第1期もオープニングを担当したSizukによる新「Daybreak」。エンディング主題歌は本作でヒメを演じる鬼頭明里による「any if」に決定した。
■STORY
5つの指輪を集め深淵王との決戦に挑んだサトウとヒメ達は、あと一歩のところまで深淵王を追い詰めるが、サトウが力尽きてしまい窮地に追い込まれた。間一髪をアラバスタに救われ、一行は一時態勢を整えることに。そこにヒメの妹・モーリオンが突然現れる。
再び深淵王に立ち向かうため、サトウと姫達はそれぞれが力を付け、絆を深める修行――すなわち「花嫁修業」をすることになった。様々な試練を課され、サトウとヒメは更に仲を深め、ネフリティス・グラナート・サフィール・アンバルとの関係も進展していく。サトウ達は次こそ深淵王を破り、平和を掴み取ることができるのか！？
