ano、初の武道館公演を記念した両A面シングルのリリース決定 川島小鳥が撮り下ろしたセーラー服姿も公開
アーティスト・anoが、初の日本武道館公演を記念して、両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を9月4日にリリースすることが決定した。2020年9月4日の「デリート」リリースから5周年を迎える節目のリリースとなる。
【動画】『BONE BORN BOMB』収録曲をダイジェストで紹介！トレーラー映像
同作は、武道館公演前日の9月3日に会場で先行販売され、9月4日からはオンラインストアTOY’S STORE限定で販売。また、同日より各配信サイトでのストリーミングおよびダウンロード配信もスタートする。
収録されるのは、作詞・作曲をano本人が手がけた2曲。「KILL LOVE」は印象的なピアノイントロをもつバンドサウンドで、ライブ感あふれる仕上がりに。「ミッドナイト全部大丈夫」は温かく切ないトラックとメロディに、anoの詞と歌声が重なり、幻想的な世界観を描き出している。
アートワークは、フォトグラファー・川島小鳥がanoを撮り下ろし、アートディレクションとデザインは岡本太玖斗が担当。CDは縦長の短冊形仕様で、セーラー服姿と武道館公演のキービジュアルTシャツを着用した写真をコラージュしたデザインとなっている。配信版のジャケットには、手で片目を覆ったセーラー服姿のカットが使用されている。
TOY’S STOREでは8月27日からCDの予約受付が開始されており、購入特典として3種ランダムのトレーディングカードが付属する（絵柄の選択不可）。さらに、Apple Music、Spotify、Amazon MusicではPre-add／Pre-saveの受付もスタートした。
anoは今後、日本武道館公演を皮切りに各地フェスへの出演も決定しており、同シングル収録曲もライブ定番曲となることが予想される。
