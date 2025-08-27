遠藤達哉による同名作品を原作としたTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3の放送が2025年10月より開始される。放送日が迫るなか「Season 3」の新ビジュアルが8月31日に公開予定だ。

新ビジュアルの公開に先駆け、アニメ公式X（@spyfamily_anime）ではキャスト陣による「新ビジュアル予想企画」が連日投稿され、大きな盛り上がりを見せている。

この企画は「Season 3」の新ビジュアルがどのようなものになるかを想像し、各々のイラストで表現するというもの。トップバッターを飾ったのは、WISEの女性諜報員・フィオナを演じた佐倉綾音だ。

／

8月31日(日)新ビジュアル公開🎊✨

キャスト陣による 新ビジュアル予想企画スタート🎨 ＼

トップバッターは #佐倉綾音 さん🖌️

Season 3はどんなビジュアルか…⁉️皆様もぜひ予想してみてくださいね👏👏

横浜コラボ実施中🔽https://t.co/Xm5z2hMUGg#SPY_FAMILY #スパイファミリー pic.twitter.com/l5xxKhKtE0

- 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) August 23, 2025

まつ毛の長い、緑色の大きな瞳が特徴的なイラスト。瞳の奥に移るのは星形に切り取られた光景と、おそらくロイドとヨルの2人の影。投稿には「センスが良すぎる」といった称賛のコメントが多く寄せられた。

佐倉の予想イラストの翌日に投稿されたのはアーニャの同級生・ベッキーを演じた加藤英美里の作品。加藤は流れ星にまたがる、笑顔のアーニャを描いた。背景の星々にはベッキーとダミアンの顔も描かれている。連日のクオリティの高いイラストに対し「声優ってみんな副業絵師なのか…」といったコメントも寄せられている。

／

8月31日(日)新ビジュアル公開🎊✨

キャスト陣による 新ビジュアル予想企画実施中🎨 ＼

本日は #加藤英美里 さんです🖌️

Season 3はどんなビジュアルか…⁉️皆様もぜひ予想してみてくださいね👏👏

横浜コラボ実施中🔽https://t.co/Xm5z2hMUGg#SPY_FAMILY #スパイファミリー pic.twitter.com/49SEUTBHH9

- 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) August 24, 2025

加藤のイラストの翌日には、ダミアンを演じた藤原夏海のイラストが投稿された。藤原はアーニャたちのにぎやかな日常が表現されているであろう、あたたかみのあるイラストを描いた。「本当にダミアンが書いた感あって好き」「かわいい」というコメントが寄せられ、コメントには「画伯」という単語が多く見られた。

／

8月31日(日)新ビジュアル公開🎊✨

キャスト陣による 新ビジュアル予想企画実施中🎨 ＼

本日は #藤原夏海 さんです🖌️

Season 3はどんなビジュアルか…⁉️皆様もぜひ予想してみてくださいね👏👏

横浜コラボ実施中🔽https://t.co/Xm5z2hMUGg#SPY_FAMILY #スパイファミリー pic.twitter.com/JGhI4YgT43

- 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) August 25, 2025

企画開始から4日目に投稿されたのはヨルの弟・ユーリを演じた小野賢章。ドヤ顔を浮かべるアーニャとかわいらしいボンド、2人の両脇には「ちち」と「はは」の足が描かれており、イラストの右下には「けんしょー おの」とクレジットが添えられた。

／

8月31日(日)新ビジュアル公開🎊✨

キャスト陣による 新ビジュアル予想企画実施中🎨 ＼

本日は #小野賢章 さんです🖌️

Season 3はどんなビジュアルか…⁉️皆様もぜひ予想してみてくださいね👏👏

横浜コラボ実施中🔽https://t.co/Xm5z2hMmQI#SPY_FAMILY #スパイファミリー pic.twitter.com/HKdJ1QaXQS

- 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) August 26, 2025

本イラストに対し、小野賢章は投稿を引用しながら「構図が良いよね！」コメントしている。余談だが小野が執筆したイラストの投稿は、投稿翌日時点で6万以上のいいねを記録。4人のイラストのなかでは最も多くのいいねを集めた投稿となった。

構図が良いよね！ https://t.co/fK6YSjDRQg

- 小野賢章 (@ono_kensho) August 26, 2025

ここまで読まれた方ならお気づきかもしれないが、8月26日時点でフォージャー家を演じた3人のイラストは投稿されていない。アーニャ演じる・種粼敦美、ヨル演じる早見沙織、ロイド演じる江口拓也は、過去に描き下ろしイラストを投稿しており、それぞれに（意味合いは異なるであろう）大きな反響を呼んでいる。

／#種粼敦美 さん描き下ろしMISSION:12「ペンギンパーク」メインビジュアル公開⁉️⁉️

＼

1クール目クライマックス放送直前特番をご視聴いただきありがとうございました👏✨

新映像公開中🔽https://t.co/EUCuAUgCin#SPY_FAMILY#スパイファミリー pic.twitter.com/Pf1uW17heC

- 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) June 25, 2022

／

『SPY×FAMILY』Season 2

ヨル役：#早見沙織 描き下ろしMISSION:26 メインビジュアル公開🎉✨

＼

最後は早見さんです‼️

MISSION:27は明日10月14日(土)23:00より、テレビ東京系列他にて放送です👏#SPY_FAMILY#スパイファミリー#アーニャ pic.twitter.com/ZJ5u5Y7k2W

- 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) October 13, 2023

／

『SPY×FAMILY』Season 2

ロイド役：#江口拓也 描き下ろしMISSION:26 メインビジュアル公開🎉✨

＼

あの企画が帰ってきました‼️

毎日SNSにて公開しますので、皆様お楽しみに👏✨#SPY_FAMILY#スパイファミリー#アーニャ pic.twitter.com/XeGcYaORNa

- 『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 (@spyfamily_anime) October 12, 2023

8月31日に公開される新ビジュアルはどのようなものになるのか、ほかのキャスト陣による傑作イラストはーー。「Season 3」の放送開始に向け、ますます盛り上がりを見せる『SPY×FAMILY』の動向に引き続き注目だ。