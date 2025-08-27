ハロウィン、2023年の武道館ライブ映像＆ニューアルバム全曲を無料公開 3時間を超える特別番組
ドイツを代表するヘヴィメタルバンド、ハロウィンが27日、4年ぶりとなるスタジオアルバム『ジャイアンツ＆モンスターズ』をリリースした。デビュー40周年を迎えた今年、通算17枚目となる同作の発売を記念し、アルバム全曲と2023年に開催された日本武道館公演の映像を盛り込んだ特別番組『HELLOWEEN - GIANTS & MONSTERS + LIVE AT BUDOKAN』が、30日午後8時よりYouTubeで無料配信される。
【画像】おなじみのロゴも！アルバム『ジャイアンツ＆モンスターズ』ジャケット
2017年にカイ・ハンセン（ギター＆ボーカル）とマイケル・キスク（ボーカル）が電撃復帰し、7人編成となったハロウィン。今作は、2021年のアルバム『ハロウィン』に続く、現体制での2作目となるスタジオアルバムだ。
特別番組では、東京・日本武道館で行われた公演の映像作品『ライヴ・アット・武道館』とともに、『ジャイアンツ＆モンスターズ』に収録された全曲が配信される。3時間を超える大ボリュームで、バンドの最新の魅力をたっぷりと楽しめる内容となっている。
今回の配信はリアルタイムのみでの視聴となり、アーカイブは公開されない。
