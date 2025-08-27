厳しい暑さが続く中…早くもおせち商戦がスタート！？肉づくし、スイーツづくしの「好きなものだけ“おせち”」が目玉　キーワードは『マイ・バリュー消費』

まだまだ暑さが続く中、早くも“おせち”商戦スタートです。



高島屋大阪店で８月２７日に発表された来年の「おせち」。京都の老舗料亭とコラボした豪華な三段重のおせち、お年寄りなど、かむ力が弱くても食べやすい「やわらかいおせち」に、ペット専用のものまで！様々なニーズに応えるおせちがずらりと並びました。



さらに、人気うどん店「つるとんたん」が手掛ける商品では、おせちとうどんがセットになっています。





そして今回、高島屋が力をいれているのが…（高島屋・バイヤー 田中津久浩さん）「キーワードは『マイ・バリュー消費』。自分の好きなものだけを盛り込んだおせち」「好きなものだけ」のおせち、その中身は、近江牛のローストビーフや鴨ロースなど一段まるまる肉づくし！去年は１か月たたないうちに完売してしまうほど人気だったそう。一方、パティシエの鎧塚俊彦さんが監修したスイーツだけの「おせち」。かまぼこなどお正月料理をかたどったスイーツや、来年の干支「午」が描かれたチョコレートの下にはモンブランがぎっしり！高額なものもありますが、「好きなものだけ“おせち”」を販売する背景について担当者は…（高島屋・バイヤー 田中津久浩さん）「物価高でモノの値段も上がってますけども、自分の好きなものには皆さんお金を出していただけるので、それに応えるのが百貨店。お正月にプチぜいたくしてもらえるんじゃないかということで品ぞろえをしております」高島屋のおせちはオンラインストアではすでに予約を受け付けていて、店頭での予約開始は９月２０日からです。