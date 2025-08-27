¡Ö¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÇ¢þ½ð¤«¤é¿Í¤¬Íè¤½¤¦¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¡Ä¾×·â¤Î²ÁÃÍ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¶ÄÅ·¡ÖÀìÌç²È¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦¤Ë100Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¸ÂÄê¥«¡¼¥É
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°LAND'S ENDÂåÉ½¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÖÃÎÎÆó¤¬»î¹ç¸å¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤¬»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»¶¡¹¡¢°Î¤½¤¦¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤¢¤²¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ËÜÆü¤Î»î¹ç¸å¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¡²è¤«²¿¤«¤Î¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿... À¨¤¤²ÁÃÍ¤Ê¤ó¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍ¤ÎÊ¬¤«¤ëÊý ¾ðÊóµá¤à¡×¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡ÖÀ¨¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ò20Æü¤ËX¤Ç¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¾ðÊó¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë100Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥É¤Ï2017Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¹¥¯100ËçÁèÃ¥Àï¡×¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô100¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ë100Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¸ÂÄê¥«¡¼¥É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤ËÖÃ¤Ï¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤é¤º ¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢240Ëü¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢700Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£dm¤Ë¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¿ôÍè¤¿°Ù¡¢ÀìÌç²È¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤Þ¤À8Ëç¤Û¤É¤¢¤êº¤ÏÇ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»×¤ï¤Ì¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö1Æü10·ï¤Û¤ÉÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤°Ù¡¢¸ø³«¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 9.9 Ê¡²¬¤Ë¤Æ19:00¤è¤ê¡¢¥¢¥º¡¼¥ë¥É¥é¥´¥ó¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢X°¸¤Æ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢400Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤ò´õË¾¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢9·î9Æü¤ËÊ¡²¬¤Ç¸ø³«¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÊª¤òÌã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤é¡¢¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÇ¢þ½ð¤«¤é¿Í¤¬Íè¤½¤¦¡¦¡¦¡¦¡£ ¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¹¥¯¤¢¤Ä¡×¡ÖÊªÀ¨¤¤²ÁÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤âÃÍÃÊ¤Î¾å¤²²¼¤²É¬¤º½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹!!¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ÆÊÝ´É¤äÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä!!»ä¤Ï¹¢¤«¤é½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤Íß¤·¤¤¤Ç¤¹!!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£