抵抗できない娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親の裁判 検察が懲役８年を求刑「恐怖と絶望は筆舌に尽くしがたい」 弁護側は「娘が性行為を断る日もあった」として無罪主張
抵抗できない娘に性的暴行を加えた実の父親に懲役８年を求刑です。
富山県黒部市の無職・大門広治被告（５４）は２０１６年、当時高校２年生だった娘の里帆さんが抵抗できない状態と知りながら性的暴行を加えた罪に問われています。
里帆さんは中学２年の夏から約４年間、誰もいない自宅で性的暴行を受けたといいます。
（福山里帆さん ※おととし）「（大門被告から）『これはママには内緒ね』って。『嫌だ』という感情そのものが途中からなくなっていった。感情があったら壊れるような感じがして」
８月２７日の裁判で検察は「里帆さんは被告から日常的に虐待を受けていた。夜、被告から『妹が起きるかもね』と脅されながら体を触られることもあった」と指摘。「拒否できなかった里帆さんの恐怖と絶望は筆舌に尽くしがたい」と懲役８年を求刑しました。
一方、弁護側は「暴力は“しつけ”の範囲内で激しいものではない。実際、性行為を里帆さんが断る日もあり、里帆さんの話は信用できない」と反論し無罪を求めました。
最後に、大門被告は「これまでの性行為でも５、６回は拒否されています。抗拒不能ではなかったはずです」
判決は１０月２１日に言い渡されます。