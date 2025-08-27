元SKE48・松井珠理奈の2nd写真集『アイヲシル』（宝島社）が9月9日に発売される。

【写真】松井珠理奈、愛犬との2ショットを披露

松井珠理奈にとって10年ぶりの写真集となる本書。収録されるカットは松井の地元・東海地方で全編撮影された。

今回の写真集では、大人の魅力が詰まったランジェリーカットにも初挑戦。そのほかにも水着カットやソロ曲「赤いピンヒールとプロフェッサー」を彷彿とさせるカット、そして愛犬との2ショットなどが掲載される。

本書の購入特典としいて楽天ブックスではA2ポスター、セブンネットショッピングではポストカードが配布されるほか、9月13日には東京、9月14日には愛知、9月21日には大阪にて発売記念イベントの開催が予定されている。

■松井珠理奈コメントこの度1st写真集発売から10周年記念になる9月9日に2nd写真集を発売できるなんて、とても幸せです！ありがとうございます！1st写真集の撮影時は10代だったのですが、松井珠理奈今年で28歳になりました！この10年は、本当にいろんなことがありました。グループを卒業してから自分を見つめ直す時間も増え、地元愛知はもちろん、おとなりの岐阜の山に癒やされ三重の海に癒やされ、今の自分が一番自然体だなぁと感じます。皆さまにもそんな素敵な場所をお届けしたいと思い全て東海地方で撮影しました！あの頃から成長したところ変化したところ、逆に変わらないところも。今の松井珠理奈を見ていただける一冊になっていると思います。もしかしたら写真集を撮影するのは、最後になるかもしれないなぁという気持ちで撮影に挑みました。是非お手に取っていただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）