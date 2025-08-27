¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¿·ºî¤Ï½©¤ÎÌ£³Ð¡í¾Æ¤°ò¡í¤¬¼çÌò¡£ÏÂ¤ÎÌ£¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Æ¥£¡¼¥é¥Æ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¡Á¡ª
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯9·î3Æü¤«¤é½©¤Î¿·´¶³Ð¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¤Ê¤É2¾¦ÉÊ¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡×¤âºÆÅÐ¾ì
¾Æ¤°ò¤È¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î"ÏÂ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ"¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡×¤È¡¢ºòÇ¯¡¦°ìºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡×¡¢2¤Ä¤Î¿·´¶³Ð¥é¥Æ¤¬9·î3Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Û¤¦¤¸Ãã¹á¤ë ¾Æ¤°ò ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡ÊIced¡Ë
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë"¾Æ¤°ò"¤ò»È¤¤¡¢ÏÂ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¥é¥Æ¡£Àù¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬Áý¤·¡¢¾Æ¤°ò¥à¡¼¥¹¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤¤Î¤É±Û¤·¤ÎÃæ¤Ë½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥¹¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î¿©´¶¤¬»Ä¤ë¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Î¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¥à¡¼¥¹¤È¾Æ¤°ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥à¡¼¥¹¤È¾Æ¤°ò¤ÎÈé¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾Æ¤°ò¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬Ì£¤È¹á¤ê¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢»þÀÞ¥¹¥È¥í¡¼¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¾Æ¤°òÉ÷Ì£¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏTall¤Î¤ß¡£²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬628±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Ï640±ß¡£
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹ ¥é¥Æ¡ÊIced¡¿Hot¡Ë
¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥³¥¯¡¢¸åÌ£¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥í¡¼¥¹¥È¡×¤ò»È¤¤¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¤è¤ë¥Ê¥Ã¥Ä¥½¡¼¥¹¤È¥ß¥ë¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÉÊ¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥à¡¼¥¹¤òÃí¤®¡¢°ì¸ýÌÜ¤«¤é¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬1ÇÕ1ÇÕÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤¿¿¼Àù¤ê¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤¤Í¾±¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤È¥³¥¯¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡£²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬589±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Ï600±ß¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
