¡¡Ì¾¸Å²°¡¦±É¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë£Ó£Ë£Å£´£¸¤¬£²£¶Æü¡¢·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¤Î»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¤Ç²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Á´£±£µ¸ø±é¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²Æ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤´¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÔ»Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¸ø±é¤ò¹Ô¤¦·Á¤Ç¡¢£··î£µÆü¤Î¥Á¡¼¥à£Ë¶¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££·ÅÔ»Ô£±£µ¸ø±é³«ºÅ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¤Î¥Á¡¼¥à£Ë¶¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡·§ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯³«ºÅ¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¡££±£¶Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤·¤¿·§ËÜ½Ð¿È¤Î°æ¾åÎÜ²Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá´ê¤Î³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°æ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¤ª¤«¤¨¤ê¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡£¤ä¤Ã¤È¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°æ¾å¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÇ®µ¤¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÂ©¤ò¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏºÇ¹â¤Î£±Æü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤Ë¤«¤ß¥í¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¤Î¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤È¤¦¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì¤Äº£ÆüÌ´¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë£±¶ÊÌÜ¤Ï°æ¾å¤¬¥½¥í¤Ç¡ÖÈà½÷¡×¤òÈäÏª¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ç³®Àû¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤Ç¤¹¤¬»ä¤Ï¤Þ¤ÀÌ´¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿µ±¤¯»Ñ¤ÇÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶ÊÃæ¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£¹·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜÅß¹á¤Ø¥á¥ó¥Ð¡¼£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤½¤·¤Æ²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£