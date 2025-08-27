マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）の快音が止まらない。２５日（日本時間２６日）のパドレス戦で今季メジャー一番乗りとなる５０号本塁打を放ち、ア・リーグ２位のアーロン・ジャッジ外野手（３０）に１０本差をつける独走状態。ジャッジが２０２２年にマークしたア・リーグ記録のシーズン６２本塁打の更新にも注目が集まっている。

そんな中、ジャッジが地元紙「ニューヨーク・ポスト」のインタビューでローリーについて言及した。

「カル・ローリーは素晴らしい人物であり、このスポーツの偉大な代表だ」「彼の活躍を見るのが大好きだ」と敬意を表す一方、自身の記録を塗り替える可能性について質問されると「我々はワイルドカードと地区優勝を争っている。ヤンキース以外の誰かを応援するつもりはない」とピシャリと言い切った。

ワイルドカード争いでヤンキースは２位、マリナーズは３位とシノギを削っている。常勝が義務付けられた名門チームの主将としての誇りが感じられるコメントでもあり、同紙は「ジャッジ、ア・リーグ本塁打記録を目指すマリナーズのカル・ローリーを『応援しない』」とセンセーショナルに報じた。