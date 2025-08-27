懐ゲーがファッション・アイテムに。

最近は音楽やファッションに大きなレトロブームが来ている印象です。ソニーの「ウォークマン」みたいなヘッドホンやカセットテープをモチーフにしたもの、昭和レトロな装いなどを街で見かけます。

ポップ・カルチャー繋がりで、テレビゲームにもそのブームが来ても良いと思うんですけどねぇ？

1980年前後の名作4タイトル

FUNSTOCKの「スーパー・マイクロ・キーチェーン・ゲーマー」シリーズは、かなり渋い懐ゲー4種類が遊べるミニミニ携帯ゲーム機。

1978年生まれの『スペースインベーダー』、1979年の『アステロイド』、1980年の『センティピード』、そして1982年の『バーガータイム』といった名作がラインナップされました。

The Super Micro Keychain Gamers from HyperMegaTech! are ready to pre-order right now. Each keychain has a unique design and set of games. The different options include:



Pre-order here: https://t.co/TBs6NLCJu6 pic.twitter.com/cxH3pyi92d - Funstock (@FunStockGames) August 20, 2025

このシリーズは1機種につき1ゲームですが、ちゃんとフルカラーなのが良いですね。

単純だけどムズいのが懐ゲー

当時のゲームは操作もルールも単純ですが、予測できない敵キャラの動きに翻弄されがち。けっこう難易度が高いんですよね。筆者はファミコンの『バーガータイム』が好きでしたが、アレも難しかった記憶があります。

Image: FUNSTOCK

『スペースインベーダー』なら、自機の直前に降りてくると攻撃してこない敵を倒せる技「名古屋撃ち」がいつでもどこでも楽しめますね。

ゲームをオシャレに身に付けよう

小さくても存在感がありますし、レトロブームに乗っかって、チェーンで身に着けたらファッション・アイテムに早変わりです。

