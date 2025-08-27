お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが２６日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。夏場でも冷え性に悩んでいることを明かした。

今回のテーマは「夏の冷え性」。バービーは「私（の外見）を見たら冷えてるなんて思わないですよね」と話し出しすと、「パワーで熱を発してるように見えるんですけど、お肉が保冷剤のようにすごく冷えを保ってくれちゃうんですよ。手首、足首、おなかも冷えてるしっていうので、中々温まらない」と自身の体質について説明した。

さらに夏場のつらさについて「朝起きたら汗だくなんですよ。でも、足がキンキンに冷えてるから、レッグウォーマーを履いて、汗だくみたいな状態が続いてて」と告白。

「現場に入った時もその状態が続いていて『おはようございます』って入っても汗ダクダクなんですよ。みんな気を使って急に（冷房を）１９度とか１８度とかにしてくれるんですよ」と続けると「めっちゃ冷やしてくれるけど、本当はキンキンで震えそうなくらいに一瞬ですぐ冷えちゃうんですよ。だけど『もう１回、（温度を）上げて』って言ったら『ワガママになったな、お前』って思われそうで、なんか言い出せなくて寒いのをずっと我慢してしまうってのはあります」と具体的に話していた。