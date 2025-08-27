◆第１６回全国高等学校女子硬式野球ユース大会最終日 ▽決勝 クラーク記念国際２―０福知山成美（２７日、岐阜県・河上薬品スタジアム）

女子高校野球の、２年生以下の新チームによる「秋大会」決勝が行われ、クラーク記念国際（宮城）が福知山成美（京都）を破って３年連続３回目の優勝を決めた。

３連覇がかかるクラークと、２日に甲子園で決勝が行われた夏の選手権を制し２冠を狙う福知山成美の戦い。クラークは初回に２死満塁の好機を作ると、三鍋清乃の適時内野安打で先制、２回にも１点を加えた。先発の佐藤花は３回を２安打無失点、４回からは本間雅妃のリレーで福知山の強力打線を３安打完封した。

約１か月前の７月２５日、選手権の準々決勝で福知山成美に敗れて始まった新チーム。再び巡ってきた同じ相手との決戦に、主将の伊藤結月は「３年生のリベンジもする。そんな気持ちで全員が勝利に向け気持ちを１つにして試合に臨んだ。苦しい場面も多かったが、全員で踏ん張って勝利出来たと思う。春、夏また優勝できるよう、各自がもっとレベルアップしたい」と語った。渡辺崇監督は、大会に入ってからの成長曲線が素晴らしく、試合をする度に強くなったと明かして「小中学生にも東北で女子野球ができる、憧れを持たせる優勝になった」とナインをたたえた。