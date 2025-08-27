今年１月の第１０１回箱根駅伝９位で継続中としては最長の２０年連続でシード権（１０位以内）を獲得した東洋大は、来年１月の第１０２回箱根駅伝で２１年連続シード権とさらなる上位進出を目指して、福島・猪苗代町で意欲的に強化合宿を続けている。２６日はトラックでスピード練習、２７日は３０キロ走を行った。

東洋大は５月の全日本大学駅伝関東選考会では次点の８位に終わり、１８年ぶりに本戦出場を逃した。しかし、それから約３か月、敗戦の悔しさを糧に着実に成長している。主将の網本佳悟（４年）は「今年、前半シーズンはうまくいかないこともありましたが、夏合宿は、この４年間で一番、チーム状況がいいです。下級生も頑張っています」と充実した表情で話した。

４月の日本学生個人選手権５０００メートルで優勝したエース候補の松井海斗（２年）は昨年夏は首痛などで、ほとんど練習が出来なかったが、今年の夏合宿は故障なく練習を積んでいる。「高校（埼玉栄）時代も夏は貧血などで練習ができませんでした。今年は初めて夏に順調に練習を継続できています。きょうの３０キロ走も初めてです。今は練習がきつくて苦しいですけど、駅伝シーズンにどんな成果が出るか、楽しみです」と松井は前を見据えて語った。

最近、「東洋大学」と言えば、静岡・伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称問題が世間をにぎわしている。総合情報学部４年で卒業単位取得まで卒業論文提出だけという網本は「僕はしっかりと卒業したいです」と苦笑いした後、表情を引き締めて「伊東市長の件で東洋大が話題になっていますが、僕たちは練習に集中するだけです」と実直に語った。

この日は午前５時３０分からの朝練習、午後練習の３０キロ走とウォーミングアップとクールダウンを含めれば約５０キロを走った。「その一秒をけずりだせ」をチームスローガンとする東洋大駅伝チームは、猛暑の夏に地道に自身を鍛えている。

◇第１０２回箱根駅伝の展望と東洋大の戦力 前回優勝の青学大、２位の駒大、３位の国学院大、４位の早大、５位の中大は今季も戦力が充実。同６位の城西大は「４代目・山の神」候補の斎藤将也（４年）を軸に戦う。同７位の創価大は小池莉希（３年）らが関東学生対校選手権で活躍し、勢いがある。東洋大は前回５区の宮崎優（２年）、６区の西村真周（４年）がいずれも区間９位。山の特殊区間は手堅い戦いが期待できる。同３区８位の迎暖人（２年）、同４区３位の岸本遼太郎（４年）も前回以上の走りが見込める。１区候補の緒方澪那斗（４年）、２区候補の松井海斗（２年）が強豪校のエースに食らいつけば上位争いが見えてくる。