東南アジアのラオスやミャンマーで少女のみだらな姿を撮影したとして、歯科医師の男ら2人が逮捕されました。2人は現地で児童買春を繰り返していたとみられます。

【写真を見る】“最後の楽園”と呼ぶ人も… ラオスなどで少女の買春繰り返したか 押収品の下着には｢13歳｣｢14歳｣のメモ 歯科医師ら2人逮捕

（松田亘哲記者）

「東南アジアで児童買春を繰り返したとみられる男が警察署に入ります」

逮捕されたのは、名古屋市中川区の無職・宇治和彦容疑者65歳。そして…



（松田記者）

「歯科医師の男の身柄が警察署に入ります」





「指南書」もネットで購入…

大阪市北区の歯科医師・白井喜宏容疑者60歳です。

警察によりますと2人はそれぞれラオスやミャンマーで、現地の18歳未満の少女のみだらな姿を撮影した児童ポルノ禁止法違反などの疑いがもたれています。

警察の調べに対し宇治容疑者は黙秘し、白井容疑者は行為については認める一方、「18歳未満とは知らなかった」と話しているということです。

2人は東南アジアで児童買春を繰り返していたとみられ、宇治容疑者はわいせつ画像や動画を約1000点、白井容疑者は約1万点、所持していました。



また、捜査関係者によりますと2人は売春施設の場所などが書かれた「指南書」をインターネットで購入し、参考にしていたということです。

「『最後の楽園』だと言って…」

東南アジアで横行する児童買春の実態について、ラオス在住の日本人・岩竹綾子さんは…



（岩竹綾子さん）

「“児童を売っている”場所に簡単に行けるし複数あるので、（他国で）取り締まりが厳しくなって、できなくなった人たちがラオスに集まる。『最後の楽園』だと言って」

東南アジアの中でも、ラオスは児童買春を目当てに渡航する人々にとって「最後の楽園」になっていると指摘します。



（岩竹綾子さん）

「コロナ明けくらいからSNSで盛んになったのを目にするようになった」

SNSには幼い少女との性行為を自慢するような投稿

実際にSNSを見てみると、ラオスを「ロリ王国」や「ロリの聖地」と呼んだり、「未だ発育中の年齢でした」などの投稿が。



幼い少女との性行為を自慢するような投稿が数多く並びます。

ラオスの首都・ビエンチャンでは。



（岩竹さん）

「売春宿は2種類ありまして、ホテル置屋と食堂置屋がある。こちらはホテル置屋。こちらも児童買春の場として有名なところの1つで、SNSにもこのホテルがよく登場している」

「これが食堂置屋と呼ばれる置屋が連なるところ」

置屋と呼ばれる売春施設。入り口の前に男性が立ち、後ろに3人の若い女性が。さらに施設の中に人影も…



少女らの多くは、農村部から集められた貧困層とみられています。



ビエンチャンにはこうした売春施設が点在し、日本人観光客らが訪れている実態があるといいます。

外務省が“異例の警告文”

この状況を見過ごせないと、岩竹さんはことし4月に児童買春の撲滅を訴える署名活動を始めました。



2か月で約2万5000人分の署名を集め、ラオスの日本大使館に提出すると、外務省が渡航者に対し異例の警告文を出す事態に発展しました。

警告文には「両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください」などの文字が。



日本の法律は、海外での児童買春でも「国外犯」として処罰されることなどが明記されています。



Q.注意喚起から約2か月たつが変化は?

「注意喚起なだけで特に何もない。ラオスは動きがとても遅い、何するにも時間がかかったりするのでこれから何かあるかもしれないなとは思いたいです」