『The Performance』登竜門イベントに追加出演アーティスト決定！CLOSE YOUR EYESが緊急参戦

Kアリーナ横浜で開催され、累計約11万人を動員したグローバルミュージックフェスティバル『The Performance』。

その舞台への切符を目指し、10月5日（日）に開催される登竜門イベント『The Performance Zero』にCLOSE YOUR EYESの出演が決定した。

CLOSE YOUR EYESは韓国のオーディション番組「PROJECT 7」を通じて結成された7人組多国籍ボーイズグループ。

総勢200人の参加者が挑む、過去最大規模のオーディションを勝ち抜きデビューの座を掴んだ7人は、デビューミニアルバムの発表からわずか6日で音楽番組1位を獲得。また驚異のアルバム販売量を記録するなど、“音楽界のスーパールーキー”としていま圧倒的な存在感を放っている。

「見えるパフォーマンスだけでなく、目を閉じて聴いたときも説得力のある音楽をプレゼントする」という意味を込められた彼らが、『The Performance Zero』の舞台で魅せるパフォーマンスに注目だ。

◆投票が『The Performance』への切符に！

今年の『The Performance Zero』では、当日会場にて“グッドパフォーマンスグループTOP3”の投票を実施。反響の多かったグループは、来春開催予定の音楽イベント『The Performance』への出演権を獲得する。

オーディエンスの1票が、次なる聖地（ステージ）へ導く重要な一手に。各グループのパフォーマンスを観て感じた想いを、現地で投票しよう。

なお、投票方法の詳細は後日発表される。