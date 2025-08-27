この記事をまとめると ■スズキ・アルトラパンとアルトラパンLCがマイナーチェンジした ■コンセプトはエフォートレスとエモーションを掛け合わせた『エフォートレス・エモ』 ■ボディカラーとインテリアデザインの組み合わせには新しい提案が見られる

日常にキラメキを与えるエクステリアデザイン

7月24日、スズキはマイナーチェンジを実施した「アルトラパン」「アルトラパンLC」を発表した。現行モデルが登場して10年、そろそろ全面変更か？ と思わせるところでの小変更だが、そのデザインの狙いはどこにあるのか？ 今回は、おもにCMFデザインを担当した同社の長嶋さんに話を聞いてみた。

現行（取材時、以下同）の3代目は、企画に当たって社内の女性チームが主導して開発されたことが話題になったが、その狙いが的を射ていたのか、10年間に渡って安定した販売実績を誇っている。では、10年目の仕様変更の新たな狙いはどこにあるのだろうか？

「コンセプトとしては『エフォートレス・エモ』ですね。肩肘を張らないという意味でのエフォートレスとエモーションを掛け合わせたモノです。日常にキラメキを感じてほしいという意図ですね」と商品企画本部 四輪デザイン部 エクステリア課 長嶋みのりさん（以下同）。

なるほど、たとえば現行アルトラパン（以下ラパン）のグリルはもともとシルバーのパネルで相応に煌びやかだったが、面積を大きく広げた新型のグリルはまた違った表現でのキラメキが感じられる。

「グリルについては、やはり10年目の仕様変更ということで刷新感をもたせたかったんですね。大きく変わったと感じてほしい。そこで、大型化とともに、グリル内は箔押しのようなホットスタンプ表現をスズキとして初めて採用したんですよ」

落ち着きを増したカラーデザイン

一方、2022年に追加されたばかりのアルトラパンLC（以下LC）も大きく変わったのは驚きだ。もともとはフロンテの2代目であるフロンテ360をモチーフとした独特のグリル形状をもっていたが、新型にその面影はあまり残っていない

「新型はオマージュではなく、あくまでオリジナルのデザインを目指しています。コンセプトは『ハンサムトラッドスタイル』で、たとえば女性が男性のジャケットを着こなすような、ジェンダーな雰囲気を意識しています。バラ文字のエンブレムや、抑揚を加えたバンパー形状も表情の変化の一環ですね」

もともとスズキのCMFデザインは細かな工夫や新しい発想が多いが、今回もボディカラーとインテリアデザインの組み合わせには新しい提案が見られる。たとえばラパンのブラウンとブルーの2色のシート色はかなり大胆だ。

「現行の『トラッッドカーキ』というグリーン系の評判がいまひとつだったので（笑）、新たに『モカブラウン』と『ライトブルー』を設定しました。とくにブルーは大胆ですが、社内の女性スタッフには人気がありますし、新色のボディカラーである『フォギーブルーパールメタリック』という明度を落とした青との相性がいいんです」

また、LCも「顔」だけでなくインテリアにも新提案が見受けられる。特徴的なチェックのシートは、レザー風の素材もファブリック部もかなり落ち着いた『アッシュブラウン』に変更されているのだ。

「現行のインテリアは明るく甘いイメージでしたが、カワイイの表現も多様化してラブリー一辺倒ではなくなった。そこでLCでは、シート地の明度を落とすと同時に、インパネガーニッシュをシボのあるレザー調にしたほか、テーブル部分を落ち着きのあるヘリンボーン柄としました。また、ラパンといえばアイボリーのボディカラーが定番ですが、これも10年経って新たに『ルーセントベージュパールメタリック』という明度を落とした色に変更したんです。ソリッドな現行に対し、光が当たることでマイカの粒子が光る、まさにハンサムトラッドなカラーですね（笑）」

販売力継続のためのマイナーチェンジであれば、目立つ変更だけでもそれなりの効果があるが、できることはすべてやりたいのがデザイナー職の性だろう。その点、スズキのCMFデザインは今回も新しい提案に満ちた仕事を進めたようだ。