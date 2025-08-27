豪雨被害によって2022年8月から区間運休が続くJR米坂線について、復旧を検討する会議が27日、新潟県関川村で開かれ、JR東日本は「バス運行への転換で利便性が向上する可能性がある」との考えを示しました。



JR米坂線は2022年8月の豪雨で橋が崩落するなどの被害が発生し、長井市の今泉駅と新潟県村上市の坂町駅の間で区間運休が続いています。

山形・新潟両県はJRが主体となっての復旧と路線の運営を求めていますが、JRは一貫して復旧後のJR単独での運営は 難しいとの考えを示しています。

これまでの復旧検討会議では、上下分離式やバス運行などJRが示していた4つの案について、自治体側はより具体的な提案をするよう求めていました。





JR東日本新潟支社 羽中田 淳企画総務部長「これまでの議論を振り返った上で改めて米坂線沿線の地域や公共交通の現状を踏まえるとともにそれぞれのパターン（JR直営・バス転換など）について提示したい」新潟県関川村で開かれた6回目の復旧検討会議でJRはこれまで山形・新潟両県と協議を行った結果、米坂線の課題について「病院や商業施設が駅から離れている」と説明。こうした状況を踏まえ復旧・運営について3つの具体的な運営イメージを示しました。このうち、バスによる運行の場合、復旧に時間がかからないことや、病院や商業施設のほか町役場などに停留所を設けることができるので、柔軟なルート設定が出来るといったメリットが説明されました。JR東日本新潟支社 羽中田 淳企画総務部長「費用面などをみると鉄道よりもバスがメリットあるようにみえる。一方でバスについても沿線のバス事業所の有無や人手不足といった課題があるため実現可能性についてはそれぞれにメリット、デメリットがある」JRは今後山形・新潟両県が4つの案のうちどのような交通形態を望んでいるか結論を出すのを待って支援を検討していきたいとしています。