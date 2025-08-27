猛暑で注目「スーパーベジタブル」…肉厚でジューシー「横綱パプリカ」や“飲む血液”「ビーツ」　栄養価の高い“救世主”

厳しい暑さが続く中、猛暑に負けない野菜に注目が集まっている。

天候不良にも強く、栄養価も高い“猛暑の救世主”とも言える新時代の野菜の魅力とは…？

「すごく体にいい栄養素が入っている」

東京都心で史上最長となる「10日連続での猛暑日」を記録する中…今、“暑さに強く”、“栄養価の高い”野菜が脚光を浴びている。

27日に、都内で行われたのは、“スーパーベジタブル”の発表会。

普通のパプリカに比べて倍以上の大きさに育った「横綱パプリカ」！

その名の通り、“重量級”でありながらも肉厚で、ジューシーな味わいが人気。

さらに、個性的で美しい色合いが目を引く「カメレオンパプリカ」。

天候不良によって収穫サイクルがずれてしまい、やむなく大量に収穫されたパプリカだが、そのお味は…？

フジテレビ経済部・浅川由梨子記者：

口に入れた瞬間に水分がじゅわっと広がります。かめばかむほど、どんどん甘さが増していきます。いつも食べているパプリカよりも、肉厚でシャキシャキとした食感が強いように感じます。後味もさっぱりしているので暑い夏にぴったり。

そして、特に注目を集めているというのが、健康志向の高まりで注目される栄養価の高い野菜「ビーツ」。

「イット！」が、東京・渋谷区にあるカフェに向かうと…

浅倉美恩キャスター：

こちらのビーツを使用したお店では、開店直後ですが、すでに多くのお客さまでにぎわっています。みなさんアサイーボウルを楽しんでいるようです。

女性客を中心に大繁盛！皆さんのお目当ては、新鮮なフルーツたっぷりの「アサイーボウル」だが、この中にビーツが入っているという。

「ビーツ」自体は“苦み”のある野菜だが…

浅倉美恩キャスター：

すごくもったりしていて、アサイーの感じがすごく感じられます。え、これ本当にビーツ入っているんですよね？まったくビーツの味はほとんどしないです。こんなに味がしなくても、ビーツの栄養素がたくさんとれるってうれしいですね。

ビーツは、カリウムや鉄、ポリフェノールなど栄養満点で、血圧を下げたり、冷え性やむくみ解消も期待できるスーパーフード。

アサイーに練り込むことで、特徴的な“えぐみ”も消え、食べやすく新時代の高栄養“最強コラボ”に。

お客さんの反応は…。

「普通に、ほかのアサイーと食べた感じで、違和感なくおいしく食べられました」

「なんか野菜って感じじゃないです。フルーツとあってておいしいです」

「すごく体にいい栄養素が入ってて、女性にもいい栄養素で、とてもおいしいなと思いました」

「野菜（ビーツ）自体、案外安く買えるし、調理も楽だし、すごい貧血にいいからよく家で食べてます」

さらに、鳥取でアサイーのお店を営んでいるという男性も。

鳥取でアサイーのお店を営んでいる男性客：

いいアクセントになっていておいしい。ちょっと使ってみてもいいのかなと勉強させていただきました。

The Beet・中山英一さん：

“飲む血液”なんて言われるが、特にアスリートの方は持久力が向上するっていわれている。（お店に）通ってる方では、体調がすごく改善されたってお客さまは多い。

（「イット！」8月27日放送より）