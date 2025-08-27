ユーロドル一時１．１５７７レベル、ドル買いとともにユーロ売りの面も＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ユーロドルは一時1.1577レベルと本日の安値を更新している。ポンドドルは1.3431レベルに安値を広げている。ドル円は148.00付近まで買われた。全般にドル買いが優勢になっている。ドル相場は日替わりでの上下動が続いている。



そのなかではユーロの下げも目立っている。ユーロ円は171.26レベル、ユーロポンドは0.8620レベルに本日の安値を広げている。前日から引き続き仏政局不安がユーロ売り圧力となっているもよう。独仏１０年債利回り格差は昨日と同様に７８ｂｐに開いている。



EUR/USD 1.1581 GBP/USD 1.3434 USD/JPY 147.95

EUR/JPY 171.37 EUR/GBP 0.8622

外部サイト