ジャーナリスト青山和弘氏が27日、ニッポン放送「辛坊治郎ズーム そこまで言うか！」（月〜木曜後3・30）に生出演し、自民党の総裁選が前倒しになった場合の次期総裁候補について見解を示した。

7月の参院選で惨敗し、党内で石破降ろしの声が根強くある中、前倒しを行うかの手続きについて、総裁選の選挙管理委員会がこの日、会合を開き、詰めの調整を行っている。

仮に総裁選が前倒しで実施された場合について、辛坊治郎氏からは「行われることになった時、石破さんが出てくる可能性は」と問われた。

青山氏は「普通なら高くないですが」と前置きしつつ、「今回の総裁選って前代未聞なんですよ、そもそも。前例がないので、出てくる可能性もなしとは言えない。事実上のリコールをされた総裁が、また出てくるってありえないですけど、今まで例がないので」と続けた。総裁選の前倒しは、自民の党則にも明記された、いわば総裁のリコール規定とも言われる。02年に設けられたが、今まで施行されたことはない。

辛坊氏が「リコールされて出てくるのは、（前兵庫県明石市長の）泉房穂さんとか、兵庫県（の斎藤元彦）知事とか」と、過去の出直し選を例に挙げると、青山氏は「そうか、珍しくないか…じゃあ出てくるかもしれない」と笑いつつ、「普通は出てこられない」と続けた。

前倒し選実施を踏まえ、出馬するとみられる顔ぶれについても問われ、「石破さんが出る、出ないで全く違う」と答えた。「石破さんが出れば、小泉（進次郎）さんとか林（芳正）官房長官とかは出られませんから、基本は。同じ閣内、普通は閣内だったら出ない。あと（森山裕）幹事長とか」。その上で、「そうなると高市（早苗）、小林（鷹之）、あと茂木（敏充）さんが出るのかどうか。それくらいと、石破さんの戦いになる」と続けた。「石破さんが出なければ、そこに小泉さんとか林芳正さんとか（が加わる）」と分析した。

辛坊氏からは「勝ち負けはどうなる？」とストレートな質問が。青山氏は「保守で高市、小林あたりで割れると結局、大山鳴動、また石破みたいな」と、石破氏返り咲きの可能性も挙げていた。