イグニス イオから「スムース ハンドクリーム」などハンドケアアイテム3種を発売

イグニスは10月18日、イグニス イオより「スムース ハンドクリーム N」「ハンド＆ネイル クリーム N」「リフレッシュ ハンドジェル」を発売します。

■イグニス イオ スムース ハンドクリーム N

するんと軽やかにのび広がり、うるおいで包み込む。しなやかで透明感のある手肌へ

香り：イノセントフローラル

肌をやわらげながら、しなやかで 透明感のある手肌へ整えるハンドクリーム。スルスルとのび広がり、軽やかなヴェールで包み込んで指先まで美しい手肌に導きます。

うるおいで包み込まれながらもベタつきのない感触。さわやかなレモンと甘いフローラルの香りを基調とした清潔感と透明感のあるイノセントフローラルの香り。

ペールライラックの淡い色合いのピアンタ＊柄でギフトにもおすすめです。

＊：伊）pianta…植物

【配合成分】

アプリコットオイル（アンズ核油）、キウイエキス、オレンジ花水、プルーンエキス（プルーン分解物）、アマチャエキス、緑茶エキス（チャ葉エキス）、キラヤ樹皮エキス

（ ）内は“化粧品”全成分名称です。

【使用法】

適量を手にとり、手肌全体によくなじませます。

■イグニス イオ ハンド＆ネイル クリーム N

濃密うるおいヴェール 処 方でしっとりハンドをキープ。手肌も自爪もケアし、トラブルから守る撥水タイプ

香り：イノセントフローラル

乾燥してごわついた手肌や爪を濃密にうるおすハンド＆ネイルクリーム。

シアバターやホホバオイル、ラベンダーハチミツ、カメリアオイルなどの植物成分を配合。うるおいのヴェール処方で包み込むことで、手肌をやわらかく整え、乾燥や肌あれ、ささくれを防止し、しなやかで美しい手肌をキープします。

撥水効果で乾燥からの手荒れをガード。指1本ずつ爪まわりになじませることで、甘皮がやわらかくなり爪全体をうるおします。2枚爪を防ぎ、乾燥などによる割れやすい爪を丈夫に育みます。

さわやかなレモンと甘いフローラルの香りを基調とした清潔感と透明感のあるイノセントフローラルの香り。

ペールライラックの淡い色合いのピアンタ＊柄でギフトにもおすすめです。

＊：伊）pianta…植物

【配合成分】

シアバター（シア脂）、ホホバオイル（ホホバ種子油）、ラベンダーハチミツ（ハチミツ）、カメリアオイル（ツバキ種子油）、トリエチルヘキサノイン、ワセリン、緑茶

エキス（チャ葉エキス）、キラヤ樹皮エキス

（ ）内は“化粧品”全成分名称です。

【使用法】

適量を手にとり、手肌・爪によくなじませます。

■イグニス イオ リフレッシュ ハンドジェル

みずみずしいジェルで手肌リフレッシュ。さらりと清潔感

香り：イノセントフローラル

※パッケージのみリニューアル

うるおいのある清潔な手肌に整えるハンドジェル。清涼感のあるみずみずしさで素早くなじみながら指先まで清潔に保ち、手肌のあれを防ぎます。

さわやかなレモンと甘いフローラルの香りを基調とした清潔感と透明感のあるイノセントフローラルの香り。

ペールライラックの淡い色合いのピアンタ＊柄でギフトにもおすすめです。

＊：伊）pianta…植物

【配合成分】

セージ葉エキス、緑茶エキス（チャ葉エキス）、キラヤ樹皮エキス、ヘチマエキス（ヘチマ果実／葉／茎エキス）、プルーンエキス（プルーン分解物）

（ ）内は“化粧品”全成分名称です。

【使用法】

適量を手にとり、手肌全体にのばし、乾くまでよくすりこみます。

■商品概要

2025年10月18日 発売

・「イグニス イオ スムース ハンドクリーム N」60g 1,320円

・「イグニス イオ ハンド＆ネイル クリーム N」60g 1,540円

・「イグニス イオ リフレッシュ ハンドジェル」60g 1,100円

〈使用上の注意〉

●アルコール過敏症の人、肌の弱い人は使用を避けてください。

●手肌用として使用してください。顔には使用しないでください。

●使用後は手を充分に乾燥させてください。（乾燥が不充分のまま火気に手を近付けると引火するおそれがあります。）

●火気に近付けないでください。

●目に入らないよう充分に注意してください。目に入ったときはこすらずすぐに洗い流してください。目の赤みや痛みが続く場合には、眼科医に相談してください。

（エボル）