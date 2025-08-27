内閣改造、顔触れ発表 新設のスポーツ相に五輪金の李洋氏／台湾
（台北中央社）行政院（内閣）は27日、内閣改造の顔触れを発表した。経済部（経済省）、衛生福利部（保健省）、数位発展部（デジタル発展省）、国家発展委員会の4部会（省庁）のトップを入れ替える他、新設する運動部長（スポーツ相）には、バドミントン男子ダブルス台湾代表として五輪2大会連続金メダルを獲得した李洋（りよう）氏を起用する。
頼清徳（らいせいとく）総統は最大野党・国民党の立法委員（国会議員）に対する大規模リコール（解職請求）投票の結果が判明した23日夜、内閣改造を進める考えを示していた。リコール投票は先月26日と今月23日の2回に分け、計31人を対象に実施されたが、いずれも不成立だった。
経済部長には龔明鑫（きょうめいきん）行政院秘書長、衛生福利部長に石崇良（せきすうりょう）同部中央健康保険署長、数位発展部長に林宜敬（りんぎけい）同部政務次長、国家発展委員会主任委員に葉俊顕（ようしゅんけん）前中華経済研究院院長が就く。運動部（スポーツ省）は来月9日に発足する。
行政院秘書長には張惇涵（ちょうじゅんかん）総統府副秘書長を充てる。
各部会の政務次長・副主任委員（副大臣）、常務次長（事務次官）級では、原住民（先住民）族委員会副主任委員に、かつて中日ドラゴンズでプレーした元プロ野球選手の陳義信（ちんぎしん）氏が起用された。
政務次長・副主任委員、常務次長級を含め、16ポストが刷新される。行政院は新内閣を「AI行動内閣2.0」と命名した。
（頼于榛／編集：名切千絵）
