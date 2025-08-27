ジミー チュウ、東京・銀座にカフェをオープン ロンドンの風を感じる空間＆英国メニューを提供
【女子旅プレス＝2025/08/27】ラグジュアリーブランド・ジミー チュウが、9月12日に「JIMMY CHOO 銀座コンセプトストア」内に「JIMMY CHOO ストリートカフェ銀座」をオープンする。ロンドンの活気あるムードを東京の中心、銀座で再現し、ブランドの遊び心あふれる英国スピリットを体現する。
「JIMMY CHOO ストリートカフェ銀座」は、フィッシュ&チップスやスコーン、ジントニックなど、英国のクラシックなメニューを提供し、家族や友人とリラックスしたひとときを過ごせる空間だ。営業時間は午前11時から午後9時までで、予約なしで利用可能。
店内はロンドンのアート文化への敬意を表し、グラフィティアーティストのKAZZROCK氏が特別に制作した作品を期間限定で展示。ブランドの遊び心溢れる雰囲気を存分に味わう、特別な体験を提供する。
カフェがオープンする「JIMMY CHOO 銀座コンセプトストア」は、2023年12月にオープン。2階建てで160平方メートルを超える広さは、JIMMY CHOOとして日本最大の店舗であり、世界でも4番目の規模を誇る。店内はアイコニックなシューズボックスを天井までディスプレイしたり、スエードの壁とホワイトブークレのソファを配置するなど、コレクションを際立たせる贅沢な空間となっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都中央区銀座2-6-3
営業時間 11:00〜21:00（不定休）
※予約不可
◆フィッシュ&チップスにジントニック…英国の遊び心を表現
◆世界で4番目に広い「JIMMY CHOO 銀座コンセプトストア」
■JIMMY CHOO ストリートカフェ銀座
