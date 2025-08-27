藤木直人が「ABEMA」ドラマ『MISS KING / ミス・キング』に出演決定！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は9月29日より、俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）を、毎週月曜日夜8時から無料配信開始。

このほど、のんさん演じる主人公・国見飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を行う“共犯者”の元棋士・藤堂成悟役に、俳優の藤木直人さんが決定しました。

■“人生どん底女”のん×“元棋士のヒモ男”藤木、因縁相手に復讐する“共犯者”に

同作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれます。

主人公・国見飛鳥を演じるのは、今年の話題作に立て続けに出演し、俳優としての進化が大きく評価されている、のん。

これまでの透明感あふれるイメージを一変させ、かつてないほど影のある役に挑戦。抑えきれない怒りを胸に、“盤上で戦うダークヒーロー”役を演じ、新境地を切り開きます。

そして、のんさん演じる主人公・国見飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役に、俳優の藤木直人さんが決定。藤木さんは1995年に映画『花より男子』で俳優デビューし、今年俳優デビュー30周年を迎えます。

『ラストシンデレラ』（フジテレビ系）、『ホタルノヒカリ』（日本テレビ系）、現在放送中の『最後の鑑定人』（フジテレビ系）、さらには舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』など数多くの話題作に途切れることなく出演し続けており、「ABEMA」オリジナル作品への出演は今作が初出演となります。

藤木さん演じる藤堂は、飛鳥の父に対して因縁の過去を持っている元棋士で、飛鳥に「将棋で復讐をしよう」と持ちかけ2人は“共犯者”に。そして藤堂の復讐計画の一つとして、飛鳥は“史上初の女性棋士”を目指していくことになります。

また藤堂は棋士から退いたあとは働かず、彼女に養ってもらっている“ヒモ男”。のんさんも圧倒された、色気ダダ漏れなヒモ男姿にも注目です。

『MISS KING / ミス・キング』は2025年9月29日より、毎週月曜日夜8時より無料配信開始です。続報もぜひ、チェックしてみては？

◇藤堂成悟役 藤木直人 コメント

この作品は、見てもらう人によって自由にメッセージを感じてもらえる作品になったらいいな、と思います。もちろん「過去に囚われながらも、再び前を向いていく」というテーマはあります。

でも、それを無理やり受け取っていただくというよりは、「ただ見ていておもしろかった」とか、「このキャラに共感した」とか……受け取り方は人それぞれで良いかと。働かないヒモのクズ男を支えてくれる彼女に共感する方もいるかもしれないし（笑）。

僕にとっては、この作品は“自分へのご褒美”のような、特別な一本でした。

すごく、良い役を演じさせていただきました。少しでも多くの方に届いたら嬉しいです。

◇国見飛鳥役 のん コメント

藤木さんと最初にお会いした時、「めっちゃカッコいい！」とテンションが上がりました。佇まいや表現、仕草に色気があって痺れました。

藤木さんが藤堂のような荒っぽい役を演じられるのも意外で新鮮だったので、藤堂の荒っぽさと藤木さんの色気が合わさってメチャクチャカッコいい役だなと思いました。

■『MISS KING / ミス・キング』ストーリー

天才棋士の父のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時父は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた父は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、飛鳥の父に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

その計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことにー

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

2025年9月29日 夜8時より無料配信（全8話）

トップページ URL：https://abema.tv/video/title/90-2038

特報映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p501

＜第1話＞

放送日時：2025年9月29日 夜8時〜

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL」チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gaaXdgA6scLDd

●キャスト

のん

藤木直人 他

●スタッフ

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

