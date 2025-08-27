「JCミスコン2025」“日本一かわいい女子中学生”セミファイナリスト124人決定【SNS審査結果】
【モデルプレス＝2025/08/27】“日本一かわいい女子中学生”を決めるコンテスト「JCミスコン2025」が27日、SNS審査の結果を発表。各ブロックのSNS代表が選び出され、シード枠を加えた、セミファイナリスト124人が決定した。
【写真】2025年度の“日本一かわいい女子中学生”東日本ブロックAの全候補者
今年度も「東日本ブロックA／B」「西日本ブロックA／B」の4つのブロックのSNS審査を実施。投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で審査を行った。
なお“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」も同時開催中。
【ミクチャ審査】
1位：るう
2位：えみる
3位：Risuta
【モデルプレスX投票数】
ナツナ
yua
りこっぺ
【モデルプレスページ閲覧数】
りさ
メアリ
みお
ゆな
【モデルプレス Xリポスト数】
ゆな
さえ
みう
【総合ポイント数】
じゅり
りのん
せと
めっち
【ミクチャ審査】
1位：I_LO
2位：りおん
3位：シェル
【モデルプレスX投票数】
すみれ
ゆな
みみ
【モデルプレスページ閲覧数】
さき
ゆな
りあん
ゆいか
【モデルプレス Xリポスト数】
みそら
みみ
ころねん
【総合ポイント数】
りの
YUI
きゃのん
うい
【ミクチャ審査】
1位：ありん
2位：りいさ
【モデルプレスX投票数】
ねね
こっちー
【モデルプレスページ閲覧数】
ゆな
ほの
うい
【モデルプレス Xリポスト数】
こっこ
笑莉咲
【総合ポイント数】
あいら
Aira
あやか
HANNA
【ミクチャ審査】
1位：えいみ
2位：ぴな
【モデルプレスX投票数】
こちゅ
えま
【モデルプレスページ閲覧数】
ゆい
はるか
そら
【モデルプレス Xリポスト数】
まりん
聖那
【総合ポイント数】
もも
みう
すみれ
つばき
【ミクチャ審査特別賞】
じゅりな
ひまり
ゆのん
こはる
ゆっちゃん
めい
りるる
れま
【ミクチャ審査東日本全体】
もも
はるひ
みうか
かなで
ゆり
【ミクチャ審査西日本全体】
りの
にいな
らむ
【モデルプレス 自己PR審査】
りのあ
こは
いちか
しうたん
いろは
りなち
さわ
りな
ゆの
りんか
こあ
つったん
河合望朱
すずな
りこ
YUURI
【オリジナル動画審査】
みう
りり
りんか
さな
まな
ひま
KanaHina
rian.
りり
かのん
こここ
ひな
Mio
みの
未麗
さーちゃん
結愛
ゆりな
りお
ゆい
Rio
kanon
【シード】
ゆめ
あい
しゅりな
のあ（中一ミスコン2025準グランプリ）
こぶえ
あいら
あいさ
こと
みい
セナ
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
今後「JCミスコン2025」は「中一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月15日〜8月24日：SNS審査（3次審査）
9月4日〜9月29日：SNS審査（4次審査）
10月11日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jc-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/CMSSkx2
