日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」

©ABCテレビ



今回は「あると便利！青じそ」をテーマに、料理のアクセントになる青じそを使ったメニューを中国料理のプロの先生に教わる。

「青じそ、薬味にすると余るし、まとめて使うレシピも思いつかず…毎回、冷蔵庫の隅でカラッカラ！」というお悩みに、青じそが大活躍する３品「和風ピカタ」「トマトと青ジソの和え麺」「豚肉の香り揚げ」を提案する。

©ABCテレビ

この中から調理するのは、「食欲がない時にもこれならイケそう！」とDAIGOも絶賛の、さわやかでスパイシーな麺メニュー！

「トマトと青ジソの和え麺」

＜材料（２人分）＞

中華麺 ２玉

豚バラ肉（薄切り） 150g

トマト ２個（100g）

青じそ 10枚

豆豉醤（トウチージャン） 大さじ１

砂糖 大さじ１

塩 小さじ1/4

ごま油 小さじ２

花椒粉（ホァジャオフェン） 適量

サラダ油 適量

＜作り方＞

① トマトは1.5cm角に切り、青じそは３mm幅の細切りにし、豚バラ肉は２cm幅に切る。

② 中華麺をたっぷりの熱湯でゆでる。

③ フライパンを熱してサラダ油適量を入れ、豚肉を中火で炒め、豆豉醤、砂糖を加えて更に炒めて取り出す。

④ 中華麺を流水で洗いながらぬめりを取り、水分をしっかり取り、ごま油と塩を加えて混ぜる。

⑤ ④に③を加えて混ぜ、トマト、青じそを混ぜ、器に盛って花椒粉をふる。

DAIGOの試食コメント

「う～ん、おいしい！豚肉にトマト、青じその具のバランスが最高です。さわやかな青じそが入っていると、おいしさが増しますね。花椒粉もいいアクセント。暑くてちょっと食欲が出ない時にもオススメです！」



