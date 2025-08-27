薬味にすると余るし、まとめて使うレシピも思いつかない「青じそ」を使うDAIGOも絶賛の麺メニュー
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」©ABCテレビ
今回は「あると便利！青じそ」をテーマに、料理のアクセントになる青じそを使ったメニューを中国料理のプロの先生に教わる。
「青じそ、薬味にすると余るし、まとめて使うレシピも思いつかず…毎回、冷蔵庫の隅でカラッカラ！」というお悩みに、青じそが大活躍する３品「和風ピカタ」「トマトと青ジソの和え麺」「豚肉の香り揚げ」を提案する。
この中から調理するのは、「食欲がない時にもこれならイケそう！」とDAIGOも絶賛の、さわやかでスパイシーな麺メニュー！
「トマトと青ジソの和え麺」
＜材料（２人分）＞
中華麺 ２玉
豚バラ肉（薄切り） 150g
トマト ２個（100g）
青じそ 10枚
豆豉醤（トウチージャン） 大さじ１
砂糖 大さじ１
塩 小さじ1/4
ごま油 小さじ２
花椒粉（ホァジャオフェン） 適量
サラダ油 適量
＜作り方＞
① トマトは1.5cm角に切り、青じそは３mm幅の細切りにし、豚バラ肉は２cm幅に切る。
② 中華麺をたっぷりの熱湯でゆでる。
③ フライパンを熱してサラダ油適量を入れ、豚肉を中火で炒め、豆豉醤、砂糖を加えて更に炒めて取り出す。
④ 中華麺を流水で洗いながらぬめりを取り、水分をしっかり取り、ごま油と塩を加えて混ぜる。
⑤ ④に③を加えて混ぜ、トマト、青じそを混ぜ、器に盛って花椒粉をふる。
DAIGOの試食コメント
「う～ん、おいしい！豚肉にトマト、青じその具のバランスが最高です。さわやかな青じそが入っていると、おいしさが増しますね。花椒粉もいいアクセント。暑くてちょっと食欲が出ない時にもオススメです！」
