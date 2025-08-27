りんか・前田大翔・森脇梨々夏らがモデルとして参加、エンタメ×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」出演者第4弾解禁
【モデルプレス＝2025/08/27】次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）の出演者第4弾が解禁された。
「STARRZ TOKYO」は、2024年に第1回目の開催を迎え、東京都・きゅりあん（品川区立総合区民会館）にて実施。ニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
第4弾では新たに、ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』への出演で注目を集め、2024年1月から「振袖ねっちゅーぶ（熱中部）」1期生としても活躍中。高校生インフルエンサーとしてSNS総フォロワー数100万人超えの次世代を代表する若手インフルエンサーのりんか。秋元康プロデュース「ラストアイドル」元メンバーで美容師・ヘアメイクの経歴を持つマルチタレント。SNSフォロワー数は190万人超、MCやイベント出演も多数こなし、2023年からはNETFLIX『オオカミちゃんには騙されない』に出演し話題の西村歩乃果。
2014年からアイドルグループ「Candy Boy」2期生として活動し、男性グループtimeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」に参加し、4次審査まで進出。2025年5月には東京・名古屋・大阪で初のソロショーケース「1st Show Case Mutual Love Reception Prince Again」を開催した前田大翔。YouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』では「ピュアすぎる」キャラクターが話題。2024年には東京オートサロン公式イメージガール「A-class」、さらにSUPER GTのレースクイーンにも選出されるなど、グラビア・モデル・バラエティと多岐に渡る活躍を見せるタレント・森脇梨々夏。
2023年4月に開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演。新ガールズグループ「RIRYDAY」のメインボーカル兼リーダーとして活動し、アクロバットを駆使した圧巻のパフォーマンスと、一度耳にすると忘れられない魅力的な歌声で“さくちー”として注目を集め多くのファンの心を掴む北爪さくら。2018年に日本武道館でのライブを行った人気アイドルグループ「まねきケチャ」の元リーダーであり、現在はアイドルグループ「あいすなっつ」のプロデューサーを務め、アイドルとしての実績に加え、プロ雀士としての顔も持ち、映画出演経験もあるなど、幅広い分野で才能を発揮している中川美優を筆頭に豪華14人のモデル出演が決定した。
・アーティスト（五十音順）
ISSEI／AKB48／edhiii boi／NMB48／O-MENZ／CiON／私立恵比寿中学／ZOCX／高嶺のなでしこ／22/7／福本大晴／フィロソフィーのダンス／前田大翔／MATSURI／ROCKY／Rain Tree／@onefive／and more…
※AKB48、NMB48の出演メンバーに関して、公式HPにて確認可能。
・モデル（五十音順）
麻丘真央（22/7）／綾瀬ことり（Rain Tree）／Ayana／アリアナさくら／板垣心和（NMB48）／大久保琉唯／風見和香（私立恵比寿中学）／北爪さくら／北爪美月／倉田乃彩／小久保柚乃（私立恵比寿中学）／こもりやさくら／桜井えま（私立恵比寿中学）／桜木心菜（私立恵比寿中学）／佐藤ノア／椎名桜月（22/7）／重川茉弥／島村雄大／じゅんな・ゆうな／Jona／鈴木渉（MATSURI）／すみぽん（高倉菫）／SOYO（@onefive）／谷田ラナ／千葉恵里（AKB48）／つばき（TSUBAKI）／中川心／中川美優／仲村悠菜（私立恵比寿中学）／西村歩乃果／林京介／原莉子／バンダリ亜砂也／ひまひま／FUKA／深瀬美桜／福井巴也（UNiFY）／藤田みあ／前田大翔／真楪伶／MIKIYA／水島美結（AKB48）／Mumeixxx／籾山ひめり（高嶺のなでしこ）／MOMO（@onefive）／森脇梨々夏／山崎心（※「崎」は正式には「たつさき」）／吉沢朱音／りゅうと（choco）／龍本弥生（NMB48）／涼海すう（高嶺のなでしこ）／りんか／和内璃乃／渡辺真（MATSURI）and more…
＜開催概要＞
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
