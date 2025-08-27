桜井美悠＆ばんばんざい・ぎし、息子に両脇から頬キス 0歳半を祝福「優しいパパとママがいて幸せそう」「リアル天使」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】モデルの桜井美悠（みゆみゆ）が8月25日、自身のInstagramを更新。夫でYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしとの間に誕生した息子の0歳半のお祝いの様子を公開した。
【写真】桜井美悠＆ばんばんざい・ぎし、“みにぎし”息子と密着
桜井は「みにぎし（※息子のあだ名）、0歳半のお祝い」と添えて、息子の背中に羽を装着させた天使のコスプレ姿の記念写真を公開。「正直、ほんま大変な6ヶ月やった笑 初めてのことばっかりでいっぱい泣いて、感動して、笑って、寝不足で、泣いて（←2回目w）気づいたらカメラアルバム、みにぎしばっかりやしあんなに自分のことばっか考えてたのに、いま気になるのは、家族のことばっかり」と母になったことで、自身も大きく変化したことを明かした。
また、桜井は「いろんなことに感謝して、思い出に残るハーフバースデーでした」とぎしと挟み合うように息子の頬にキスをする家族写真も披露している。
この投稿には「ハーフバースデーおめでとう」「リアル天使」「優しいパパとママがいて幸せそう」「成長が楽しみ」「家族写真尊い」といった声が寄せられている。
ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】桜井美悠＆ばんばんざい・ぎし、“みにぎし”息子と密着
◆桜井美悠、ぎしと息子の0歳半を祝福
桜井は「みにぎし（※息子のあだ名）、0歳半のお祝い」と添えて、息子の背中に羽を装着させた天使のコスプレ姿の記念写真を公開。「正直、ほんま大変な6ヶ月やった笑 初めてのことばっかりでいっぱい泣いて、感動して、笑って、寝不足で、泣いて（←2回目w）気づいたらカメラアルバム、みにぎしばっかりやしあんなに自分のことばっか考えてたのに、いま気になるのは、家族のことばっかり」と母になったことで、自身も大きく変化したことを明かした。
◆桜井美悠の投稿に反響
この投稿には「ハーフバースデーおめでとう」「リアル天使」「優しいパパとママがいて幸せそう」「成長が楽しみ」「家族写真尊い」といった声が寄せられている。
ぎしと桜井は、2024年9月24日に入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子男児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】