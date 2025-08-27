

SNS総フォロワー数が500万人を超える人気インフルエンサーのMINAMIが、初めてディレクションを手がけるファッションブランドのローンチが決定した。「東京ガールズコレクション（TGC）」が完全サポートする。

ブランド名は、 “Mix”と“mii （me＝わたし） ”を組み合わせた「Mixmii （ミクスミー） 」。 自分の好きとトレンドを“Mix”し、 自分の好きな自分（me）をつくる場所。 どんなものを掛け合わせても、そのたびに“新しい私” （i）を見つけ、 重ね、 “唯一無二の自分” （i）を魅せていく──そんな想いを込め、重なる二つの自分を“mii”と表現。この“mii”は MINAMI 自身であり、そしてこのブランドを楽しみ、共にストーリーを創るすべての人を意味する。

最旬のカルチャーが集うプラットフォーム「TGC」と、 多彩なトレンドを取り入れながらSNSを通じて“自分らしさ”を築き上げてきた MINAMI の感性を掛け合わせて、Z・α 世代が「着たい！」と感じるファッションを、そして、ファストファッションにはない肌触りや着心地、シルエットにこだわり、日常で着る度に心躍る、SNS にアップしたくなる“愛せる服”を届ける。

記念すべきデビューコレクションは、９月６日にさいたまスーパーアリーナにて開催予定の『マイナビ TGC 2025 A/W』にて初お披露目の予定。同日午後７時から公式サイトで販売開始を予定。

ディレクター・MINAMI：コメント

ついに情報解禁をすることができて、本当に本当に嬉しいです！！そして、TGC のステージで皆さんにお披露目することができるなんて、本当に夢のようです。全身全霊でこだわってつくり上げたアパレルが、皆さんに届く瞬間やそのリアクションを想像すると胸がとても高鳴ります♡ぜひ楽しみにしていてください！！

ディレクター・MINAMI プロフィール

SNS 総フォロワー数 500 万人超えのティーンを代表するインフルエンサーとして、SNS を中心に活動中。主な出演実績は、『2020 年山梨チャンネル PR リーダー』 （山梨県庁）、『ワールドビジネスサテライト（WBS NEXT） 』 （テレビ東京）、『第 40 回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』など。『甲府ジュエリー×TGC プロジェクト』においては、2 年連続のアンバサダーを務める。また、『TGC teen ICHINOSEKI 2025』の開催に際しては、出演モデルを代表して記者会見に臨み、イベント当日はファーストフェイスを務めた。2023 年にはプリモアのリリースに際してイメージモデル就任を発表。2024 年にはプリモアからプロデュースカラコンを販売開始するなど、プロデュース領域においても支持を集めている。