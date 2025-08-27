「コカ･コーラ×スター・ウォーズ」9月1日に始動、18キャラ45種類を展開、購入者向けキャンペーンやCoke ON連動施策も

1977年から続く「コカ・コーラ」と「スター・ウォーズ」のタッグ

コカ･コーラシステムは9月1日から、「スター・ウォーズ」とコラボした限定デザイン製品(18キャラクター・全45種類)を期間限定で全国発売する。対象は「コカ･コーラ」「コカ･コーラ ゼロ」の350ml缶、350/500/700mlPET、1.5LPET。

キャンペーンのキービジュアル

パッケージに登場するのはオビ=ワン・ケノービ、パドメ・アミダラ、カイロ・レンなど18のキャラクター。そのうち、ダース・モールとパルパティーン皇帝は自販機のみで発売される特別デザインという。

キャンペーン/Coke ON施策は9月1日〜10月26日。なお、同社は店舗・自販機への直接の問い合わせは控えるよう案内している。

購入者向けキャンペーンの賞品

購入者向けキャンペーンはポイント制で、計1万6,000名に当たる。1ポイント=Coke ONドリンクチケット1万名、3ポイント=オリジナルコースターセット4,000名、5ポイント=オリジナルボンバージャケット(Mサイズ)1,000名、10ポイント=オリジナルスウェット(Mサイズ、2種)1,000名。

さらに対象製品4本を同時に購入すると、店頭でオリジナルタンブラー(2種)がもらえる(在庫がなくなり次第終了)。

「スター・ウォーズ」オリジナルCoke ONスタンプ

デジタル連動では、Coke ON対応自販機で対象製品を買うと、通常スタンプに加えて1個付与(全7種+シークレット)する「スター・ウォーズ」デザインのオリジナルスタンプ施策を実施する(9月1日〜10月26日)。

特設売り場（イメージ）

体験施策として、全国7か所に“限定缶が浮いて見える”演出の特設売場を設置。埼玉「MEGAドン・キホーテ三郷店」(9/1〜9/30予定)、広島「ゆめタウン広島店」(9/1〜9/28予定)、熊本「トライアル荒尾店」(9/1〜10/13予定)、富山「大阪屋ショップ 射水店」(9/1〜9/19予定)、沖縄「サンエー 浦添西海岸パルコシティ」(9/8〜9/21予定)など計7か所で展開する。

コカ・コーラとウォルト・ディズニー・カンパニーの協業は、1955年の米国ディズニーランド開園にさかのぼり、長年の関係に根差している。「スター・ウォーズ」との取り組みは、1977年に公開された最初の映画である「エピソード4」から各国でプロモーションが行われ、1999年、2015年、2019年などにも、映画公開に合わせて様々な活動を展開してきたという。

新CMのサムネイル

【パッケージで展開する18のキャラクター】

オビ=ワン・ケノービ、パドメ・アミダラ、カイロ・レン、アソーカ・タノ、ダース・モール、マンダロリアン、パルパティーン皇帝、ダース・ベイダー、ヨーダ、 レイア・オーガナ、 アナキン・スカイウォーカー、ルーク・スカイウォーカー、チューバッカ、ハン・ソロ、BB-8、C-3PO、R2-D2、グローグー。

※ダース・モールとパルパティーン皇帝は自販機のみで発売。