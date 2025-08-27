¡Èº£Æü¤ÎÍö»Ò¡É¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡½¡½¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬Ä«¥É¥é¤Î¡Ö¼çÌò¡×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè108²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè108²ó¡Ê2025Ç¯8·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¿ó¤Î°¦¤Î»í¤¬ºÌ¤ëÍö»Ò¤ÎÆâ¤Ê¤ëÇ®¾ð¡¡
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢²¼ÃåÇä¤ê¾ì¤Î¤½¤Ð¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¡£ÇØ·Ê¤Ï¥Ð¥é¤Î²Ö¤ÎÊÉ»æ¤À¡£
¡¡½÷À¤Ë¶Á¤¯»í½¸¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦È¬ÌÚ¤Î¹Í¤¨¤Ï¤É¥Ï¥Þ¥ê¤·¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÃËÀ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡½÷À¤¬¿ó¤Î»í¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£ÃËÀ¤â¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ó¤Î¼å¤µ¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÎÄã¤¤ÃËÀ¤Ï¤³¤Î»þÂå¡Ê1960Ç¯Âå¡Ë¤Ë¤â¤¤Ã¤È¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤â¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤â¿ó¤Î»í¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¾ð¤ò¾è¤»¤Æ¤¿¤½¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡Âè108²ó¤Ï¡¢¿ó¤Î°¦¤Î»í¤Ë¾è¤»¤¿¡Ö½÷¤Î»í¥É¥é¥Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¸þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íö»Ò¤Ï¼«¼¼¤Ç¸ý¹È¤ò°ú¤¯¡£
¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¿Í¤ÎÂÎ²¹¤À¡×¤ÈÈ¬ÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤É÷Îë¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ì¤Ð¡¢É÷Îë¤Î²£¡¢Éô²°¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤ÎÈ¾Å»¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¤º¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ15Ç¯¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤âÈ¾Å»¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÎ²¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Íö»Ò¤Ï¾ö¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡£ÀÖ¤¤¿°¤«¤éÏ³¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ó¤Î»í¡£
¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾å¤ËÃ¸¤¤Èá¤·¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡×
¡Ö¤½¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Ë¤¸¤à¡¡±ó¤¤»×¤¤½Ð¡×
¡¡ÀÅ¤«¤Ë¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤Ï¡¢Âè107²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÍèÀ¸¤¿¤«¤ª¤äÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤Ê¤É¤Î²Î¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£É®¼Ô¤¬Áª¶Ê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÆî¤³¤¦¤»¤Ä¤Î¡ÖÌ´°ìÌë¡×¡£
¡¡²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢À¾Æü¤Î»÷¹ç¤¦½÷¤Î¾Î¹æ¤òÊû¤²¤¿¤¤¡£¸þÅÄË®»Ò¥É¥é¥ÞÁ´À¹¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
