

森山直太朗

『tiny desk concerts JAPAN 森山直太朗』が、９月１日０時10分からNHK総合で放送される。（NHKワールドJAPANは８月31日11時10分〜）

【写真】『tiny desk concerts JAPAN 森山直太朗』収録の模様■直太朗、tiny desk 初登場】

夏が静かに幕を閉じようとするこの季節、唯一無二の歌声と抒情あふれる詞世界で、長く人々の心に寄り添ってきた森山直太朗が、ついにtiny deskの舞台に立つ。

現代の音楽シーンにおいても稀有な“フォークシンガー”としての矜持を胸に、代表曲の数々をtiny deskならではの「至近距離なオリジナルアレンジ」で再構築。歌の息づかいまでもが届く、特別なひととき。■tiny desk concerts って？】

アメリカ発、世界中が夢中になる音楽プラットフォーム。BTS やテイラー・スウィフトも出演してきたこのステージに、今、日本のアーティストたちが続々と挑んでいる。NPRオフィスの“小さな机”でのライブから始まり、いまや“リアルな音楽”を届ける、世界最高の場所に。その日本版「tiny desk concerts JAPAN」を NHK が制作・放送している。【カントリーの風にのせて】

今回の直太朗は、フィドル、バンジョー、マンドリンなどが織りなすカントリーの風に包まれて登場。思わず身体が揺れ、笑顔がこぼれる祝祭のナンバーから、胸が締めつけられるほどの切なさを湛えた「夏の終わり」の名曲、さらにテレビ初披露となる新曲「あの世でね」まで。音楽と観客、そして季節が交わる瞬間――そこに生まれるのは、二度と繰り返せない“化学反応”。＜出演＞Vocal & A.Guitar：森山直太朗Piano& Chorus：櫻井大介Mandolin& Chorus：齊藤ジョニーFiddle& Chorus：山田拓斗Drums& Percussion& Chorus：朝倉真司Cello& Chorus：林はるかBanjo& Chorus：西海孝Double Bass& Chorus：マーティ・ホロベック＜セットリスト＞「さくら」「生きとし生ける物へ」「あの世でね」「夏の終わり」「あの海に架かる虹を君は見たか」「バイバイ」＜放送予定＞【国際放送】 NHKワールドJAPAN8月31日（日） 11:10-11:39、19:10-19:399月1日（月） 0:10-0:39、6:10-6:39番組HP https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/tinydeskconcerts/【国内放送】 総合テレビ9月1日（月）０:10〜０:39 ※8月31日（日）深夜番組 HP https://www.nhk.jp/p/ts/KXVP6WG6VM/