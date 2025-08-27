置賜では、これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があります。２７日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧がオホーツク海にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方を通って中国地方へのびています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では、南部を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。





［雨の実況］降り始め（２６日１２時）から２７日１６時までの降水量（アメダスによる速報値）小国 ９５．５ミリ飯豊町中津川 ８７．０ミリ酒田大沢 ７１．５ミリ

［雨の予想］

２７日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ２０ミリ

最上 ３０ミリ



［防災事項］

置賜では、２７日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害に警戒し、山形県では２７日夕方は、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。また、山形県では、２７日夜のはじめ頃にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

