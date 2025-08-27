「日経225ミニ」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限10万711枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の10万711枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 100711( 100711)
ソシエテジェネラル証券 49977( 49977)
SBI証券 59124( 27464)
松井証券 18970( 18970)
楽天証券 29240( 13912)
バークレイズ証券 9389( 9389)
サスケハナ・ホンコン 8063( 8063)
JPモルガン証券 4807( 4807)
日産証券 4396( 4396)
三菱UFJeスマート 6399( 3523)
マネックス証券 2877( 2877)
ゴールドマン証券 2350( 2338)
ビーオブエー証券 1609( 1609)
フィリップ証券 1051( 1051)
モルガンMUFG証券 987( 965)
大和証券 640( 640)
BNPパリバ証券 463( 463)
広田証券 364( 364)
みずほ証券 330( 330)
インタラクティブ証券 290( 290)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 972( 972)
ソシエテジェネラル証券 495( 495)
楽天証券 159( 95)
SBI証券 208( 82)
バークレイズ証券 47( 47)
マネックス証券 44( 44)
JPモルガン証券 39( 39)
松井証券 30( 30)
フィリップ証券 18( 18)
日産証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 18( 10)
ドイツ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
ABNクリアリン証券 19( 19)
フィリップ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
SBI証券 7( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
ドイツ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 13( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース