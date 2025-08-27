「日経225先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限5224枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5224枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5224( 5170)
ソシエテジェネラル証券 2728( 2728)
バークレイズ証券 770( 770)
楽天証券 740( 538)
JPモルガン証券 455( 455)
SBI証券 709( 398)
モルガンMUFG証券 346( 346)
サスケハナ・ホンコン 338( 338)
ビーオブエー証券 264( 264)
松井証券 254( 254)
日産証券 243( 243)
UBS証券 155( 155)
ゴールドマン証券 156( 113)
インタラクティブ証券 94( 94)
みずほ証券 92( 92)
マネックス証券 83( 83)
フィリップ証券 51( 51)
大和証券 38( 38)
三菱UFJeスマート 48( 34)
野村証券 159( 29)
シティグループ証券 9( 0)
ドイツ証券 1( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
ソシエテジェネラル証券 65( 65)
日産証券 36( 36)
SBI証券 61( 35)
三菱UFJeスマート 37( 33)
バークレイズ証券 14( 14)
松井証券 12( 12)
フィリップ証券 6( 6)
楽天証券 15( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース