「日経225先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万6099枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6099枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16099( 14048)
ソシエテジェネラル証券 11663( 10688)
サスケハナ・ホンコン 3448( 3448)
バークレイズ証券 1808( 1474)
SBI証券 1969( 1446)
野村証券 3204( 1295)
モルガンMUFG証券 1244( 1175)
日産証券 1092( 1092)
JPモルガン証券 1446( 1064)
ビーオブエー証券 958( 498)
松井証券 462( 462)
ゴールドマン証券 1086( 347)
みずほ証券 377( 274)
三菱UFJeスマート 306( 266)
シティグループ証券 774( 247)
楽天証券 365( 221)
大和証券 338( 217)
SMBC日興証券 362( 207)
BNPパリバ証券 853( 166)
インタラクティブ証券 160( 160)
UBS証券 777( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 201( 201)
日産証券 51( 51)
ABNクリアリン証券 190( 40)
三菱UFJeスマート 41( 39)
松井証券 32( 32)
ビーオブエー証券 30( 30)
野村証券 19( 19)
SBI証券 23( 17)
ナティクシス証券 10( 10)
JPモルガン証券 10( 10)
みずほ証券 7( 7)
フィリップ証券 7( 7)
楽天証券 10( 6)
マネックス証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
バークレイズ証券 151( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース