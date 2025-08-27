再販待ってたぁぁぁーーッ！【しまむら】今 → 秋に活躍の予感♡「人気スカート」

そろそろ秋を意識したアイテムを取り入れたい時期。そこで今回は、30代ママインフルエンサーの@omi08wearさんが「今から秋にかけて大活躍間違いなし」と太鼓判を押している【しまむら】のスカートをご紹介。人気アイテムが再販されたので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

スポーティーなナロースカートで今っぽ大人コーデに

【しまむら】「OMIワークナロースカート」\1,969（税込）

裾のサイドを絞れるドロスト仕様で、スポーティーな雰囲気が漂うスカート。カジュアルな風合いながら、ストンとしたIラインシルエットで大人っぽく取り入れられるはず。サイドのカーゴポケットも、大人可愛いワンポイントに。オリーブとブラックが展開されています。オーバーサイズの羽織りとも合わせやすく、秋まで活躍してくれそう。

プラスワンで旬顔コーデに！ フェミニンなレーススカート

この夏に注目を集めたレーススカート。ジーンズやスウェットパンツともレイヤードしやすく、秋にも活躍する予感です。こちらはティアードでふわっと広がる甘めのデザインですが、パンツと重ねればグンと大人っぽい印象に。ロゴTシャツでカジュアルに落とし込んで、甘さ控えめに仕上げるのがポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@omi08wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M