Netflix「KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ」が世界で人気爆発！
K-POPのガールズグループたちを主人公にしたNetflixのオリジナルアニメーション映画が、世界的な大ヒットを記録している。8月23日に限定で劇場公開されたアメリカでは、わずか2日間で、国内興行収入第 1 位に急上昇したという。
【写真】『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』フォトギャラリー
本作は、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』などを手掛けたソニー・ピクチャーズ・アニメーションが制作。スタジアムを満員にするほどの人気を誇るKPOPスーパースターのルミ、ミラ、ゾーイが、ファンを守るため、秘密の能力を使って不可思議な脅威と闘う物語。
6月20日にNetflixで配信がスタートしたが、CNNによると、現地時間8月23日からアメリカの劇場にて限定公開され、1000以上のスクリーンで完売を記録したそう。Netflixは劇場公開時の収益を公表していないが、公開から2日間で全米興行収入推定1800万ドル（約26.6億円）に達したものとみられている。
公開初日の興行成績は、ビヨンセやテイラー・スウィフトのコンサート映画に匹敵するほどのヒットを記録。この夏は、実写版『リロ＆スティッチ』が大ヒットしたものの、『星つなぎのエリオ』など期待外れに終わった作品もあり、映画業界全体にも貢献する形となった。オリジナル映画をほとんど劇場公開してこなかったNetflixと、劇場主との関係改善のきっかけになる可能性も指摘されている。
また、1700の劇場でシングアロング版が公開され、Netflixでも25日から配信を開始する。Netflixにおいても2億1000万回以上の視聴回数を記録し、英語版オリジナル映画として『レッド・ノーティス』（2021）に続く2位、オリジナルアニメーション映画としては史上1位となるなど、相乗効果をもたらしているようだ。
