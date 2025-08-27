「MOBA」はなんの略？ゲームジャンルの略称です！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「MOBA」はなんの略語？
「MOBA」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、ゲームジャンルの略称のことです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Multiplayer online battle arena（マルチプレイオンラインバトルアリーナ）」を略した言葉でした！
MOBAとは、複数人が2つのチームに分かれ敵の本拠地を破壊することで勝利するゲームのこと。
主に「敵陣地の破壊」を目的としているため、チーム内の「メンバーの配置」や「攻撃と防御」などの人数割り振りなどの戦略や駆け引きが重要となる頭脳ゲームです。
代表的なゲームタイトルとして、『Dota 2（ドータ ツー）』『League of Legends（リーグ・オブ・レジェンド）』などが挙げられますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
