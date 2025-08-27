井川遥、13歳長男がどハマり 手作り“魚介パスタ”を披露「あぁ…うまそうだ」「タコとイカというのがまた良い」「間違いなくご馳走」
俳優の井川遥（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。「この夏ペスカトーレにどハマりした息子に何度作っただろう」とつづり、長男（13）が夢中になっている手作りパスタの写真を披露した。
【写真】「あぁ…うまそうだ」「タコとイカというのがまた良い」井川遥の手作りペスカトーレ
ペスカトーレとは、魚介類をたっぷり使ったトマトベースのパスタ料理で、写真を指し「#タコとイカのトマトソース」と具材を紹介した。白い皿に盛られた鮮やかな“魚介パスタ”は、見た目にも食欲をそそる。
なお投稿では、続けて「宿題、宿題と何度言っただろう」とも記し、夏休み中のわが子との“格闘”もユーモアたっぷりに伝えている。
コメント欄には「あぁ…うまそうだ」「タコとイカというのがまた良い」「間違いなくご馳走」「夏の思い出ですね！美味しそう」「宿題は無事に終わったのかなぁ」などの声が寄せられ、家庭でのほほ笑ましいエピソードにファンからの反響が広がっている。
井川は2006年11月22日の“いい夫婦の日”に、ファッションデザイナー・松本与氏と結婚。09年6月に長女（16）、12年7月に長男（13）を出産した。現在は2児の母として子育てに励みながら、俳優としても活動を続けている。
