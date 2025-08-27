º´Æ£·ò¤Î¡ÈºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤ËÈ¿¶Á¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡õ»ÖÂº½ß¤È¡È¥¬¥Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É¡¡¥¥Ä¤¯¤Æ¡ÖÀèÀ¸¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö»Ñ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡Ê36¡Ë¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥§¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄ®ÅÄ¡¦»ÖÂº¤È²á¤´¤¹µÙÆü¡Ú¥¸¥àÊÔ¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¼«¿È¤¬´ë²è¡¦¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ÖÂº½ß¡Ê30¡Ë¡¦Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ê35¡Ë¤È¤Î¡È¥¬¥Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÃç¤è¤·´¶¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×º´Æ£·ò¡õÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡õ»ÖÂº½ß¤Î¡È¥¬¥Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É
¡¡Ä®ÅÄ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦3¿Í¡£º´Æ£¤Ï¡ÈºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤ÊÏÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÆÁ´³«¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¶Ú¥È¥ì»Ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡¼¡ªÀèÀ¸¡¼¡ª¡×¤È´é¤òÀÖ¤¯¤·¤Æ¶«¤Ö»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬1¥ö·î¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦»ÖÂº¤â¡¢´é¤ò¤·¤«¤áÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É¡È¥¬¥Á¡É¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£2¿Í¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·Ð¸³¼Ô¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¡¢º´Æ£¤«¤é¡Ö²æ¡¹¡Êº´Æ£¤È»ÖÂº¡Ë¤¬¤·¤ç¤Ü¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÏÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÖÂº¤òÄ®ÅÄ¤¬¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÊÍÍ»Ò¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤3¿Í´ë²è¡×¡Ö¤³¤Î£³¿ÍÄê´üÅª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤½¤ì¤°¤é¤¤ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃç¤è¤·´¶¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
