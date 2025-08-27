使い勝手を良く考えたベストな仕様

カロッツェリアのデジタルミラー型2カメラドライブレコーダー、『VREC-MS700D』。ユーザーレビューとして、3月に『導入編』を掲載したが、今回は『レビュー編』として、5ヵ月間使用したユーザーならではの率直な感想をお届けしよう。

【画像】夜間の記録映像もこんなにくっきり カロッツェリア VREC-MS700D 全13枚

デジタルミラー型2カメラドライブレコーダーは『デジタルルームミラー』と『ドライブレコーダー』のふたつの機能を併せ持っていることもあり、今や人気抜群のアイテム。多くのブランドからさまざまなモデルがリリースされているが、やはりカーAVブランドの中でも不動の人気を誇る『カロッツェリア』だけに注目をしている人も多く、もちろん僕もそのひとりだ。



本体はカロッツェリアならではの洗練されたデザイン。11型ディスプレイはこのように前後のカメラ映像を同時に表示することも可能。 浜先秀彰

まずはルックスからチェック。本体は純正ルームミラーの上に被せて付属の2本のゴムバンドで固定する一般的なタイプの取り付けだが、やはり側面や裏面から見ると後付け感がある。

だが、ボディの仕上げには高級感があり『carrozzeria』のロゴもさりげなく個性を主張してくれ、十分に満足のできるルックスといえるだろう。

ケーブルは背面に3本（カメラ2本、電源1本）が接続されるが、前面からは端子部分が見えないためすっきりとしている。

そして特筆したいのが『ちょうどいい大きさ』。11型画面搭載で本体の横幅は257.6mmだが、装着を行った2016年式のトヨタ・ヴィッツでは左右のサンバイザーを使用してもぎりぎり干渉することがない。

これはある意味嬉しい誤算で、実は市販のデジタルミラーを装着すると車種によってはサンバイザーが使えなくなる場合が少なくないのだ。

もちろんこのモデルであっても車種によっては干渉するケースがあるので、気になる人はカー用品店などで試着させてもらうといいだろう。

フロントカメラはフロントガラス、リアカメラはリアガラスに装着するが、どちらもコンパクト（65×57.9×25.3mm/ブラケット含む）で見た目スッキリ。

しかもフロントカメラはこのサイズなのにGPSを内蔵しており、ダッシュボード上に目障りな四角いGPSアンテナを載せなくて済む。

本体、カメラともにユーザーの使い勝手を良く考えたベストな仕様に満足だ。

車両後方の状況を快適に確認できて安全運転にも貢献

次は『デジタルルームミラー』としての機能はどうか？ という点。

デジタルルームミラーは、リアガラスに取り付けたカメラの映像を常時ディスプレイに映し出すもの。そのため、後席に人が乗っていたり、ラゲッジに大きな荷物を載せていても影響を受けずつねに良好な後方視界が得られる。



今回装着したクルマ（2006年式ヴィッツ）ではサンバイザーに干渉することがなく、最適なサイズ。 浜先秀彰

しかし、純正ルームミラーから急に差し替わると何やら違和感が……。

実はデジタルルームミラーが表示するカメラ映像は画角（見える範囲）が広く、隣りの車線を走行するクルマの動きまで見える。

もちろんこれは視野が広がるという意味で安全運転にも貢献してくれるのだが、一方で『実際は近くにいるのに遠くに見える』という違和感を生む。

つまり今までの純正ミラーの感覚で走っていると、周囲のクルマが思った以上に近くにいて車線変更でヒヤッとすることがあるのだ。

だが、この違和感はズーム機能によって簡単に解決できる。これを使うと純正ミラーとデジタルミラーで異なる、見える像のサイズのギャップを埋められる。1倍から3倍まで5段階に調整できるが、僕自身は2.5倍が今までの感覚で近く走れるようだ。

ただしこのズーム機能は拡大倍率が大きくなると映像の解像度が落ちるデジタルズームのため、画像の粗さを感じる人もいるかもしれない。個人的には元々の解像度がWQHD画質ということもあり、気にはならなかった。

表示は昼夜を問わず純正ルームミラーよりも格段に鮮明で、安全、快適なドライブができる。特に夜間は肉眼で見るよりも明るく見えるため安心感が高く、鏡のような後続車のヘッドライトによる幻惑もない。

雨の日などリアガラスに水滴が付着すると見えにくくなることもあるが、リアワイパーを作動させれば問題は無い。

ちなみに万が一故障などで電源が入らないときにディスプレイ部は一般的なミラーとして機能するので安心。底部中央のボタンを押せば、任意に映像表示をOFFにすることも可能だ。

高解像度＆高感度で確実な映像を記録する抜群の信頼性

そして『2カメラドライブレコーダー』としての能力について。フロントカメラ、リアカメラともに同スペックを持ち、370万画素センサーによってWQHD画質（解像度2560×1440）による映像記録が可能だ。

これは一般的なドライブレコーダーに使われている200万画素センサーのフルHD画質（解像度1920×1080）よりもワンランク上の解像度となり、車両のナンバープレートをはじめ周辺の状況を鮮明に記録できる。



記録映像の再生は本体ディスプレイでも行え、サムネイル画像からファイルを探せる。 浜先秀彰

しかも高感度に定評がある『STARVIS2』や、明暗差を自動補正する『HDR』などを備えたカロッツェリア独自の『ナイトサイト』機能を搭載。夜間やトンネル内でも明るく見やすい映像記録を行える。

実際の記録映像だが、さすがフルHDよりも解像度が高いWQHDだけあり、ビデオカメラのようなシャープさで画質は申し分ない。これならば拡大しても画像が荒れにくく、やや遠くにいるクルマのナンバーやドライバーの顔も判別できるだろう。

多くの車両でリアガラスは色付きのプライバシーガラスとなっているが、露出補正機能を使用すれば暗く映らないよう明るさ調整も可能だ。

夜間の映像はヘッドライトや街灯などの光があればクッキリとシャープで、他車のボディカラーまで確認ができるなど、色合いも再現されている。

対向車のヘッドライトや信号の光のにじみなども抑えられており、ハレーションなどもほとんど感じられず見やすい。

記録映像の再生は本体のディスプレイで行うか、マイクロSDを持ち帰ってパソコンでデータの読み出しをする。パソコンの場合には汎用の動画ソフトを用いる。

画質をはじめとしたドラレコとしての基本機能は標準レベル以上といえる満足度で、各種の機能設定もシンプルでわかりやすく、説明書を読まなくても誰もが操作できる優しさだ。

唯一不満に感じるのはパソコン向けの専用ビューワーソフトが用意されていないため、詳細な走行データ（GPS、Gセンサーに基づくもの）が見られないこと。ただし、この点についてはパソコンを使わないユーザーにとってはまったく問題にならないだろう。

全体的に高レベルでバランスが取れた1台。デジタルミラー型2カメラドライブレコーダーの購入を検討中というのならば、カロッツェリアVREC-MS700Dは自信を持ってオススメできる。