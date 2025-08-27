山形ワイヴァンズ6人が新加入 新体制を発表 プレミア参入目指しアリーナ建設へ
男子バスケットボール・B2リーグの山形ワイヴァンズは27日、2025-26シーズンから加入する選手を含めた新体制を発表しました。また、会見では、新たにアリーナ建設を目指す考えを明らかにしました。
山形市で開かれた会見には新加入を含めた選手8人と石川裕一ヘッドコーチらが出席しました。新シーズンは新たに6人の選手が加わり、Bリーグ3部の埼玉から移籍した29歳の吉田健太郎選手がチームキャプテンを務めます。
昨シーズンは東地区7チーム中5位の成績だったワイヴァンズ。
小坂憲央アナウンサー「どういうチームを目指すか一言で」
石川裕一ヘッドコーチ「堅守速攻ですかね。オフェンスでスピードのあるバスケットは取り組んできたがさらに磨きをかけたい」
新シーズンはこのほかに身長213センチ、体重125キロの体格を誇るオランダ出身のシャキール・ドアソン選手ら2人の外国人選手が加入します。
また、会見では、新シーズンからBリーグの3つのカテゴリーが再編成されることが説明されました。その中でトップカテゴリーの「Bリーグプレミア」に参入するためには席数が5000席以上を備えた新しいホームアリーナの建設が必要になります。
パスラボ吉村和文社長「なんとかアリーナ建設を行って、プレミアに参入したいと思っている」
小坂アナ「候補地はどこか」
パスラボ 吉村和文社長「村山地区の山形市、上山市、天童市の3つをホーム地として考えている」
新アリーナの機能などについては自治体と協議して決めたいとしています。また、完成時期は未定とした一方、2032年のリーグ参入を目指すとしました。山形ワイヴァンズの新シーズンの開幕戦は10月4日にアウェーで信州と対戦します。