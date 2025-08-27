男子バスケットボール・B2リーグの山形ワイヴァンズは27日、2025-26シーズンから加入する選手を含めた新体制を発表しました。また、会見では、新たにアリーナ建設を目指す考えを明らかにしました。



山形市で開かれた会見には新加入を含めた選手8人と石川裕一ヘッドコーチらが出席しました。新シーズンは新たに6人の選手が加わり、Bリーグ3部の埼玉から移籍した29歳の吉田健太郎選手がチームキャプテンを務めます。





吉田健太郎選手「スピード感のあるチームを 石川ヘッドコーチの下、築いていけると思っているのでそこに少しでも自分らしいキャプテンシーを追加して いい形でシーズンに入れるように チームをサポートできれば」昨シーズンは東地区7チーム中5位の成績だったワイヴァンズ。小坂憲央アナウンサー「どういうチームを目指すか一言で」石川裕一ヘッドコーチ「堅守速攻ですかね。オフェンスでスピードのあるバスケットは取り組んできたがさらに磨きをかけたい」新シーズンはこのほかに身長213センチ、体重125キロの体格を誇るオランダ出身のシャキール・ドアソン選手ら2人の外国人選手が加入します。また、会見では、新シーズンからBリーグの3つのカテゴリーが再編成されることが説明されました。その中でトップカテゴリーの「Bリーグプレミア」に参入するためには席数が5000席以上を備えた新しいホームアリーナの建設が必要になります。パスラボ吉村和文社長「なんとかアリーナ建設を行って、プレミアに参入したいと思っている」小坂アナ「候補地はどこか」パスラボ 吉村和文社長「村山地区の山形市、上山市、天童市の3つをホーム地として考えている」新アリーナの機能などについては自治体と協議して決めたいとしています。また、完成時期は未定とした一方、2032年のリーグ参入を目指すとしました。山形ワイヴァンズの新シーズンの開幕戦は10月4日にアウェーで信州と対戦します。