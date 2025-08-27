◆バレーボール世界選手権 第６日（２７日、タイ・バンコクほか）

１次リーグＨ組で世界ランク４位の日本は同８位で大会２連覇中のセルビアと対戦する。日本時間午後７時開始予定。日本協会によると、過去の対戦は１２勝１４敗で、直近６月のネーションズリーグ１次リーグでは日本がストレート勝ちしているが、セルビアの主力が出場していなかった。

２３日のカメルーンとの初戦に３―０で勝ち、２５日のウクライナ戦は先に２セットを取られる苦しい展開から３―２で逆転勝利。開幕２連勝でＨ組２位以上が決まり、１６チームによる決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。日本時間今夜の第３戦で１８年、２２年大会連覇のセルビアに勝てば、Ｈ組１位通過が決まり、決勝Ｔ１回戦の相手は、Ａ組２位で世界ランク１８位のタイになる。セルビアに敗れた場合は、決勝Ｔ初戦で同９位のオランダと激突する。

２５日のウクライナ戦でチーム最多２９得点を挙げた石川真佑主将（ノヴァーラ）は「出だしが大事だと思っている。もう一回リセットして、セルビア戦では、もう一度いい入りができるように頑張りたい」と意気込んでいた。

◆女子のバレーボール世界選手権 １９５２年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、準優勝。優勝は３度（６２、６７、７４年）。３年ぶりの開催で、これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝トーナメント（Ｔ）に進む。決勝Ｔ１回戦は２９日〜９月１日、同３〜４日に準々決勝、同６日に準決勝、同７日に決勝を行う。