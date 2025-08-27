メキシコで強化合宿中のプロボクシングＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）休養王者・堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が２７日、自身のＸにＷＢＯ世界フェザー級（５７・１キロ以下）王者ラファエル・エスピノサ（３１）＝メキシコ＝とスパーリングを行ったことを投稿した。

今月６日に日本を出発した堤は現在、メキシコ・グアダラハラでスパーリングを中心とした強化合宿を実施中。この日は、２階級上のエスピノサと実戦練習でグラブを交えたことを報告した。「ラファエル・エスピノサチャンピオンとスパーリングでした 本当に貴重な経験に感謝します」と数枚の写真とともにアップした。身長１６６センチの堤よりもエスピノサは１９センチも高いが、体格差を物ともせず打ち合った模様だ。

今月上旬から堤と合流して、同じジムで練習に励んでいる東洋太平洋フライ級（５０・８キロ以下）王者・飯村樹輝弥（２７）＝角海老宝石＝もＸに「目で学び、最高の環境でトレーニングできてます！ Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ×Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ スパーリング凄かったよ」と投稿した。

堤は昨年１０月、２階級で世界４団体王座を統一した井上尚弥（３２）の弟で、高校時代のライバルだった井上拓真（２９）＝ともに大橋＝に判定勝ちしてＷＢＡ正規王座を奪取。今年２月には元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（３０）＝志成＝と引き分けて初防衛に成功した。だが、その後左目の手術を受けるなどして、休養王者となり、暫定王者だったアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝が正規王者に繰り上がった。堤は今秋にも予定されるバルガスとの統一戦に向けて練習を再開。約１か月の予定でメキシコへ渡って実戦練習を重ねてきた。

ＷＢＡのバンタム級に関しては、正規王者バルガス、休養王者・堤に加え、世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝が暫定王者に認定されている。世界ランキングでは１位が那須川天心（２７）＝帝拳＝、２位が比嘉、３位が井上拓、４位が日本同級王者・増田陸（２７）＝帝拳＝と続いている。バンタム級では、ＷＢＣ＆ＩＢＦ統一王者に中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝、ＷＢＯ王者に武居由樹（２９）＝大橋＝が就いており、同階級はまさに日本人による群雄割拠の状態が続いている。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗、エスピノサが２７戦全勝（２３ＫＯ）。