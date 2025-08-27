『あんたは言い返さないの？』近所のおばあちゃんに声を掛けられた大型犬…尊くて優しいやり取りに22万いいね「素敵すぎ」「ジェントルワン」
お散歩中、小型犬に吠えられてしまった中型犬さん。それを見ていた近所のおばあちゃんに声を掛けられると…。この優しくて尊いやり取りは、記事執筆時点で911万回を超えて表示されており、22万件のいいねが寄せられることとなりました。
『あんたは言い返さないの？』小型犬に吠えられた犬
Xアカウント『@Biihyo』に投稿されたのは、元保護犬「坊ちゃん」のある姿です。
この日も、いつも通り飼い主さんとのんびりお散歩を楽しんでいたのだといいます。その道中、顔を合わせることとなった小型犬さんに思いがけず吠えられてしまったそう。
近所のおばあちゃんに声を掛けられて…
しかし、坊ちゃんは吠え返すわけでもなく、ただただ余裕の表情を浮かべて優しい対応に徹したのだとか。
そんな坊ちゃんの姿を偶然見ていた近所のおばあちゃんに『あんたは言い返さないの？えらいねぇ。あんたが本気出せば一発なのにね』と声を掛けられたのだといいます。
そう褒められた坊ちゃんは、どこか誇らしげだったとか。懐の深さが手に取るように分かる姿と、おばあちゃんとの優しいやり取りは多くの人々を和ませることとなったのでした。
飼い主さんは「小型犬が吠えることは悪ではない。彼らからすると巨人のようなもの。」と理解を示した上で、いつも坊ちゃんに素敵な言葉を掛けてくれるおばあちゃんに感謝の言葉を添えていました。
この投稿には「小型犬もね、悪いわけじゃないもんね！坊ちゃん優しい」「ジェントルワン！」「うちの小型犬も大きなワンちゃんに吠えちゃうことが…すみません…大きなワンちゃん本当に優しい」「言い返さないの？って言い方がとても素敵」など多くのコメントが寄せられています。
保護犬カフェで飼い主さんと運命の出会いを果たした坊ちゃん。他の人には怯えていたのに、なぜか飼い主さんの膝の上に乗ってきて熟睡する姿を見て共に暮らすことを決意されたのだそう。
飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす坊ちゃんのお姿は日々多くの人々にたくさんの癒しと笑顔を届け続けています。
