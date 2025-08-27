愛が止まらないゴールデンレトリバーさんに、小さな女の子がお礼しようとして…？あまりにも尊い2人のやりとりに、心温まる人が続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回再生を突破し、「ピュアで泣いた」「尊すぎる…」「見てて笑みがこぼれます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな女の子へ『大好き』を伝える大型犬→次の瞬間…気持ちに応えた『悶絶級の行動』】

仲良しな3兄妹

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんの可愛い姿がたびたび話題となります。2匹には『ほの』ちゃんという可愛い妹がおり、とっても大切にしているのだとか。

この日は、ほのちゃんの身長測定をしていたといいます。うにくんとおからちゃんも同じようにメジャーで測定したとか。みんなの成長ぶりが分かったあとは、うにくんがおからちゃんを遊びに誘っていたそうです。

ほのちゃんへの愛が止まらない

うにくんとのワンプロに疲れたおからちゃんは、お気に入りのぬいぐるみをかじってのんびりしていました。すると、そこにほのちゃんがやってきたといいます。ほのちゃんは、自分より何倍も大きいおからちゃんを枕にして、ニコニコ笑顔で甘えていたそうです。

いつも優しいおからちゃんですが、この日はほのちゃんへの愛が止まらなかったご様子。しばらくしてからほのちゃんが近づくと、顔をペロペロ舐めて愛情表現したのでした。突然の熱烈なキスに、ほのちゃんは思わず後ずさりしてしまったとか。

ピュアなやりとりが尊すぎる…

しかし、すぐにおからちゃんへお礼をしようと思ったようです。ほのちゃんは、愛情表現してくれたお礼に、おからちゃんの頭にチューをしたといいます。それを受けて、おからちゃんも再びほのちゃんをペロペロ…。永遠に続きそうな愛のラリーに、見ている方まで満たされる…♡

最後は、おからちゃんをぎゅっと抱きしめて、ヨシヨシして愛を伝えたというほのちゃん。2人の純粋な心と行動は、たくさんの人を癒すパワーがありそうです！！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「3人とも可愛い過ぎ」「お互いに大好きなんだもんね」「今日も癒されました」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。