È¬Â¼ÎÝ¤Î¿··ÀÌó¤ÏÇ¯Êð£´£±²¯±ß¤ËÇúÁý¤Ø¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤Î±½¤¬¿ôÂ¿¤¯Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£·¡Ë¤Ïµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤ÏÇ¯Êð£²£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬¸ò¾Ä¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡È¬Â¼¤Ïºòµ¨¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÊÆ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥À¥¦¥§¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤¬È¬Â¼¤Î¿··ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·Æ°¸þ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦°ìÊý¤Ç¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Îµ®½Å¤Ê»ñ»º¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¢¡¼¥¦¥£¥ó¤¬¡¢È¬Â¼¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¾ì¹ç¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦
¡¡¥¢¡¼¥¦¥£¥ó»á¤ÏÈ¬Â¼¤Î¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Î·ÀÌó¤¬¤¤¤Ä·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Èà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ç¯´Ö£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£·²¯±ß¡Ë¡Á£²£¸£°£°Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£È¬Â¼¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï¡Ö£±£¸£²£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£·²¯±ß¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ç¤ÏÇ¯Êð¤¬ÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈ¬Â¼¤Î²ÁÃÍ¤ò¹Í»¡¡£¡Ö¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£Í¥¤ì¤¿¥Ú¥ê¥á¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥È¥¹¥¥ë¤È¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¥²¡¼¥à¤ò¶î»È¤·¤¿·ø¼Â¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥óÁê¼ê¤Ë¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆðÀ¤ÈÁí¹çÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢£²£·ºÐ¤ÎÈà¤ò¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤ò¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÍ±×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î±½¤¬¿ôÂ¿¤¯Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤¬¤æ¤¨¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Êð£´£°²¯Ä¶¤¨¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£Î£Â£Á¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£È¬Â¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£